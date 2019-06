El factor determinante, no obstante, yace en el rol de la ex presidente, sobre todo respecto del electorado no cautivo: "Me parece que lo inteligente seria que el hiciera ese esfuerzo con esos votantes. ahí me parece tiene la ventaja de la posibilidad de ser ambiguo y enfatizar en que va a ser su gobierno, no el de Cristina. La pregunta es cuan creíble va a ser", analizó.