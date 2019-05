-No cambia mucho. Te puede cambiar la forma. Pero claramente hay una conducción que es la de la ex Presidenta. Que es parte de la fórmula. No es que no es candidata. Está claro que no hay mucho cambio. No lo digo en tono de crítica. Me parece que es legítimo. Es un espacio político que se presenta de una manera genuina al proceso electoral.