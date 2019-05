"Yo también me había reunido con el ministro Frigerio, con lo cual es posible que luego se puedan reunir con el Presidente. No manejo la agenda del Presidente, no tengo la menor idea. Pero me parece que una cosa no es incompatible…", contestó Urtubey, rodeado de los periodistas acreditados de la Casa de Gobierno. Tuvo que reafirmar, incluso, su candidatura presidencial y descartar un futuro acuerdo con Cambiemos.