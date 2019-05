— Mira, yo soy una militante del campo nacional y popular, soy peronista, soy kirchnerista y sobre todas las cosas pienso en que existe un momento. Mira, yo cuando me preguntan cómo me defino me defino de ésta manera: hasta el 25 de mayo del 2003, yo soy licenciada en Servicio Social, soy trabajadora social, hasta el 25 de mayo del 2003 cuando me recibí en el 2001, entre el 2001 y el 2002, yo hacía los informes socioambientales para mamás que tuvieran siete chicos para poder cobrar una pensión no contributiva. Vos sabés que para cobrar una pensión no contributiva no tenés que tener ningún ingreso. Pero mamás con siete chicos. Y en ese entonces, antes del 25 de mayo del 2003, las pensiones no contributivas eran altas por bajas. ¿Sabés qué significa eso?