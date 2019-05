Al término de la reunión con el ministro del Interior, Scioli remarcó que "es necesario agregar más puntos al debate que planteó el Gobierno y profundizar en cada uno de ellos para que no se agrande la grieta". El precandidato presidencial del PJ destacó también que en su carta a Macri planteó que "el equilibrio fiscal no se logra con ajustes que aparten al Estado de su rol" y propuso que el sistema previsional "sea solidario y no quede atado a reformas por el mero cálculo presupuestario". También el se mostró de acuerdo con avanzar con una reforma laboral "siempre que sea para mejorar la situación de los trabajadores, generar empleo y crecimiento pero no para precarizar más el sistema laboral".