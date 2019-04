Pero, sumado a esto, hay varios aspectos sobre lo ocurrido durante las dos presidencias de la ex mandataria (2007-2015) y en la de Néstor Kirchner (2003-2007) de los cuales gran parte de la sociedad espera que Cristina dé respuestas y explicaciones. Uno de ellos es la corrupción, que desde años la tiene en el centro de la escena con doce procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva. La ex jefa de Estado no decepcionó y eligió dedicar el capítulo 4, llamado "Bien de familia", para refutar con detalles las principales acusaciones contra su persona y miembros de su familia.