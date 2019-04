-Es muy intenso. Ha sido una experiencia muy buena para mi y estoy disfrutando la campaña. El hecho de poder tener contacto directo con miles de rosarinos que todos los días me transmiten que quieren que la ciudad siga transformándose. No quieren que retroceda, como hoy le está pasando a Argentina. Me da fuerzas comprobar que la gente no baja los brazos, pese a que está viviendo momentos muy complejos en términos económicos y sociales.