-Hace falta un nuevo liderazgo, pero que no sea personalista. No es de una persona. Acá no hay un Messi, un Ginóbili que se pasa a todos. Acá hace falta alguien que se encargue de coordinar, gestionar y acompañar las demandas de los distintos sectores. Ser el intendente de toda la ciudad. Queremos tomar las mejores ideas. No importan de que partido político vienen. Esto también se ha perdido. Porque 30 años de poder hace que te vayas encorcetando, no termines escuchando a nadie y creas que tus ideas son las mejores.