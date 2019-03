Además, el dirigente peronista Eduardo Valdés, cercano al Papa Francisco y a la ex mandataria, afirmó que Florencia se encuentra realizando un tratamiento "producto de muchos ataques de pánico". "Permanentemente sentía, a través de trascendidos periodísticos, que la iban a detener, y no podía congeniar el sueño", reconoció el ex embajador en el Vaticano en comunicación con radio Continental.