Los tribunales de Comodoro Py serán la semana que viene el escenario del inicio de juicios orales a funcionarios del gobierno anterior. Los protagonistas son el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime, y Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.