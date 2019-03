-No me cabe ninguna duda. Sucedió hace varios días, cuando se unieron para rechazar un proyecto que puede ser la herramienta legislativa por excelencia para quitarle los bienes a los narcotraficantes y a quienes roban y que eso pueda, de alguna manera, serle restituido a la población. Además, hay que recordar que este proyecto hace tres años que está circulando por el Congreso a la espera de ser discutido. El Estado no puede seguir esperando una respuesta ni frenar la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.