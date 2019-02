El resto de sus dichos ya son conocidos: el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz confesó que Bounine lo convocó para disolver las sociedades creadas en el exterior y le pagó 200 mil euros, aunque había pedido entre 5 y 7 millones de dólares para "colaborar". Campillo recién contó el dinero al llegar a su casa: "Cuando recibí el pago, no conté el dinero y me llevé la plata que estaba en un sobre cerrado con cinta adhesiva y la guardé en la caja de seguridad, lugar en el cual me di cuenta que eran euros y no dólares".