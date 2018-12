El fallo que encarceló a Julio De Vido hablaba de los vínculos residuales con el poder que podían jugarse para entorpecer una investigación. No eran argumentos nuevos para la jurisprudencia de Comodoro Py 2002 (ya se habían usado en causas de lesa humanidad) pero era la primera vez que se aplicaban en un caso de corrupción con un protagonista tan importante: el otrora poderoso ex ministro de Planificación. El periodismo bautizó ese criterio como "la doctrina Irurzun". Una antidoctrina, si se quiere, se aplicó ahora en este caso. Es que el perfil kirchnerista de Boudou le permitió a las juezas entender que no hay lazos que vinculen al ex vicepresidente con el poder. Así lo escribieron.