Lo cierto es que las anotaciones del chofer aportaron un dato que hasta ahora no estaba en poder de la Justicia. En la causa donde se investiga a Baratta por enriquecimiento ilícito -a cargo de juez Sergio Torres y la fiscal Alejandra Mángano- no hay registro de esa caja de seguridad, pudo saber Infobae en fuentes judiciales, aunque figuran otros productos bancarios. "Es posible que figuren otras personas como titulares y ellos (por el ex funcionario y su esposa) se sumaron como autorizados. Es un recurso habitual para ocultarse", explicó un investigador.