07:30. Domicilio del Lic. Lo llevé a Aeroparque "BAMA", viajó a Córdoba con el ministro, luego me fui a Villa Bosch a llevar ropa y traer de la casa de los padres, luego fui a comprar helados de CHININ y se los dejé en el dpto. del ministro; después me fui al Hospital Militar, y de ahí fui a BAMA a buscarlo al Lic. y lo llevé al ministerio. 86 kms.

*

21:00. Ministerio; lo llevé alLic. A Estilo Campo de Pto. Madero, fue a cenar con el ministro Vallejos de Bolivia y luego lo dejé en su dpto. y me fui a casa. 20 kms.

*****

22/02/08 (viernes)