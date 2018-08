Infobae le preguntó a Aguad su opinión respecto a las voces que critican el nuevo empleo de las fuerzas militares. "Hay mucha hipocresía y falsedad en las declaraciones de algunos opositores. No se puede criticar lo que no aún no se ha puesto en práctica, dicen que vamos a hacer control social, que vamos a intervenir en ciudades y todo eso es falso, nos vamos a concentran en reforzar la seguridad en las fronteras", expresó.