No son movidas aisladas. Al igual que otras, tienen como denominador común ir haciendo explícita su voluntad de pelea por la candidatura del 2019 –algo que no sólo Miguel Angel Pichetto da por seguro- y exponer la decisión de consolidar su espacio en todo el país, incluidas en primer lugar las provincias gobernadas por el PJ. Es un mensaje a los jefes provinciales del peronismo: al menos hasta hora, casi todos piensan en una recreación partidaria diferente y excluyen en sus planes correr detrás de la ex presidente.