6-El Congreso. La reaparición de Sergio Massa con su plan económico alternativo es apenas una muestra de lo que será la puja por el presupuesto 2019 en el Congreso. Allí hay un frente de conflicto latente que el Gobierno no logra cerrar. Las espadas parlamentarias como Mario Negri, Emilio Monzó o Federico Pinedo están desgastadas. Llevan mucho tiempo respondiendo los ataques de la oposición y el gobierno no los escucha a la hora de tomar definiciones. "Nosotros ponemos el pecho y las balas pero después en la Casa Rosada no nos escuchan", dijo a Infobae un destacado diputado de Cambiemos. La batalla por el presupuesto 2019 será dura y, se sabe, el oficialismo está en una inferioridad numérica que le puede hacer pasar una mala jugada ante la oposición. Ayer, un resignado referente de Cambiemos en el Parlamento advirtió sin ruborizarse: "Si no sacamos el presupuesto el mundo no se va a caer. Ya hay antecedentes de otros gobiernos que se manejaron con el presupuesto del año anterior". La idea no le gusta nada a Dujovne que debe mostrar ante los inversores una Argentina previsible y ordenada en sus cuentas. A todo ello, se le agregan las diatribas de Lilita Carrió que desató una dura pelea con la UCR. Otro frente de conflicto generado por los mismos socios de Cambiemos.