Estos datos no se conocían hasta ahora. Sólo había trascendidos del equipamiento militar que Gran Bretaña tiene en las Islas Malvinas. Ni siquiera el Gobierno de los isleños informó hasta ahora el detalle de lo que existe en Monte Agradable y no tiene acceso al lugar ya que es un espacio restringido al público. El informe de Peña no aclara de dónde se obtuvieron estos datos de la base militar británica.