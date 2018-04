— A mí Frigerio me avisó unas semanas antes. Me dijo: "Te van a echar. Marcos Peña está exigiendo tu salida". Yo no sé cómo se lo dijo Marcos Peña o si se lo mandó decir o qué sé yo, pero me lo dijo y sucedió a las dos semanas, con lo cual yo tengo que pensar que fue en ese tono. A ver: luego echaron a Víctor Hugo y luego fueron presos los dueños del canal, con lo cual hoy ya no hay mucha duda acerca de la razón del despido. Pero no es nada más que el despido sino que había un canal de televisión y dos radios que me habían hecho ofertas para trabajar en 2018 con ellos y que ahora me hacen saber que no me pueden tomar o porque les sacan la pauta o, incluso, alguno me dijo: "Puedo ir preso, si te tomo". Eso es un hecho que me parece que va en línea con el plan económico. El plan económico y social que lleva adelante Mauricio Macri me parece que no podría llevarse a cabo en este país -con las resistencias sociales que hay para un plan neoliberal- si no fuera con represión a las manifestaciones, con dueños de medios presos, con periodistas censurados, con intervención del principal partido opositor, con intervención de sindicatos, con una democracia de baja intensidad, precarizada, como se la quiera llamar. Con restricciones a las libertades individuales. En mi caso, yo diría más con la restricción a la posibilidad de informarse de la población que a mi trabajo porque hoy por hoy yo tengo un portal de noticias en el que, bueno, no es lo mismo que la televisión pero puedo trabajar.