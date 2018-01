Macri se reunirá con los CEO´s de las principales compañías del planeta, recibirá en la Casa Argentina –que se levantará para la ocasión en las cercanías del Foro Económico—y no descarta un pull aside (encuentro informal) con Donald Trump, que pese a sus diferencias con el libre comercio viajará especialmente a Suiza para ratificar su programa de gobierno. El Presidente de los Estados Unidos está bajo fuego cruzado por la publicación del libro Fire and Fury, que desnuda su peculiar manera de administrar la Casa Blanca. Este libro del periodista Michael Wolff es furor en DC y New York, y ya llegó –vía Amazon–, al primer piso de Balcarce 50.