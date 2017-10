La mesa 600 de Río Gallegos era la destinada a que Cristina Kirchner emitiera su voto. Sin embargo, la ex jefa de Estado otra vez no viajó para emitir su voto. El resultado muestra que su presencia no hubiese tenido mayor incidencia en el resultado. El Frente para la Victoria obtuvo sólo 44 votos frente a los 113 votos de Cambiemos y 15 del Movimiento Político y Social del Sur.