En el 2000, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, se sancionó una norma conocida como "Ley de Fueros" que limita las inmunidades y permite que los legisladores sean sometidos a un proceso penal en caso de ser acusados de cometer un delito, aunque no pueden ser detenidos. Pueden ser llamados a indagatoria y si no concurren el juez deberá pedir el desafuero. Si bien diputados y senadores gozan de inmunidad de arresto, en el supuesto de estar imputados por la comisión de un delito, el proceso podrá seguir adelante hasta su conclusión. De acuerdo con lo establecido por esta ley, el juez no puede ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara.