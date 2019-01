Un árbol fue plantado en nombre del ex fiscal, y todos fuimos invitados a plantar muchos más, lo que debe hacerse con las propias manos, las que quedan sucias de polvo y tierra, en un acto que nos impele a recordar el esfuerzo colectivo del pueblo israelí en forestar este pedacito del Medio Oriente. "No es para nosotros los judíos un asunto si buscar o no justicia", pronunció Hernán Felman, "es una obligación", mientras que los presidentes de DAIA y AMIA subrayaron el combate contra la impunidad y el motivo criminal del atentado contra la vida de Nisman. "Estuve con Alberto Nisman tres días antes de su muerte y no vi un suicida" dijo Jorge Knoblovits, en tanto que Agustín Zbar pidió por "internacionalizar el reclamo de justicia".