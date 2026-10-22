Piero Magallanes ignora la posibilidad de trasladarse a Alianza Lima o Universitario: “Tuve conversación con Sport Huancayo sobre posible renovación”

Piero Magallanes ha comenzado a afianzarse en la selección peruana. - Crédito: ITEA

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Piero Magallanes es el nombre de moda en la Liga 1 2026. Sus actuaciones con Sport Huancayo le han ofrecido un estatus distinto, lo que le valió para ir por primera vez a la selección peruana, y han hecho que algunos clubes de la capital comiencen a rastrearlo con mayor detenimiento.

De ahí que se especulen sondeos de Alianza Lima y Universitario de Deportes, instituciones que ven con muy buenos ojos la opción de tener en sus filas al volante, de 26 años, que presume de velocidad, relevo y gol.

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Piero Magallanes evoluciona constantemente en Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Sin embargo, a Magallanes poco le importa que entidades domésticas se muevan por él, ya que su prioridad es mantenerse en Sport Huancayo, elenco que hace no mucho le planteó la chance de firmar un nuevo vínculo.

“A mí me gusta el rojo, el ‘Rojo Matador’. Tengo contrato con Sport Huancayo hasta fines de este año y, antes de ser convocado, tuvimos una conversación sobre una posible renovación”, indicó a Mano a Mano.

“Hablamos antes de ir a la selección peruana, como un mes antes, pero ahí quedó y no pasó nada más”, sumó Piero.

Piero Magallanes vive su segunda temporada con Sport Huancayo, en la que ha presentado mejores números de la mano del entrenador Richard Pellejero, quien poco a poco va logrando sacar el mejor potencial del peruano. Con anterioridad defendió los escudos de Comerciantes Unidos, Unión Huaral y Deportivo Coopsol.

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Piero Magallanes, la gran novedad en la nueva convocatoria de Perú. - Crédito: Sport Huancayo

Apuesta en selección

En medio de la búsqueda de nuevos futbolistas para la selección peruana apareció el nombre de Piero Magallanes, quien fue muy seguido de cerca por el entrenador Mano Menezes. Su buen hacer con Sport Huancayo junto a su incontestable crecimiento fueron motivos suficientes para que se ganara su primer llamado.

La gira norteamericana, que duró cerca de tres semanas, fue el escenario ideal para el primer nombramiento de Magallanes. Empezó a demostrar sus condiciones en los entrenamientos y al momento que la ‘bicolor’ necesitó un rostro distinto apareció el suyo, ocasionando una enorme sorpresa entre la afición.

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Al respecto, Piero señaló en Mano a Mano que “el llamado a la selección fue lo más bonito que me ha pasado ahora en mi carrera; era un sueño desde niño”.

Aunque el saldo de los duelos de fogueo fueron esperpénticos, hubo algunos puntos atendibles en cuanto al desarrollo del juego de Perú. Uno de ellos fue el desenvolvimiento de Magallanes, quien demostró mucha capacidad para el recorrido en los lados, ofreciendo una mano en el aspecto defensivo.

La convocatoria de Mano Menezes representó un impulso para Piero Magallanes, quien sumó minutos en los amistosos internacionales de Perú. - Crédito: ITEA

Para Mano Menezes, el rendimiento del hombre del Sport Huancayo ha sido positivo y no se descarta que se haya convertido en un nuevo puntual recurrente en los siguientes enfrentamientos amistosos. La disposición del futbolista, desde luego, será entera pensando en hacerse un sitio muy pronto.

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De 25 años, Piero Magallanes cuenta con ligera ventaja para asentarse entre los titulares de cara a las Eliminatorias 2030, además, por su pleno conocimiento de la altura, condición que será aprovechada por primera vez por la selección peruana en unas Clasificatorias jugando en casa.