Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, habló de su gran actuación ante Alianza Lima: “¿Por qué no hice 30 puntos?”

Sofía Neves brilló con 29 puntos ante Alianza Lima en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

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Sofía Neves fue la máxima anotadora de Rebaza Acosta en el duelo ante Alianza Lima por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La atacante uruguaya registró 29 puntos y tuvo una actuación destacada, pero no logró evitar la caída de su escuadra. Tras el encuentro, expresó su frustración por el desenlace y reafirmó la confianza del plantel en sus posibilidades de competir durante la temporada.

La voleibolista resaltó el compromiso de sus compañeras y señaló que estuvieron cerca de quedarse con el triunfo. Pese al resultado adverso, consideró que el rendimiento mostrado debe servir para reconocer los aspectos por corregir y continuar trabajando con miras a las siguientes jornadas del campeonato.

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“Dimos todo lo mejor de cada una. Obviamente que nos vamos con el trago amargo porque sabemos que este equipo puede ganar, pudimos ganarlo incluso antes del tie-break. Faltó muy poquito, creo que nos vamos todos con la cabeza en lo que hay que trabajar para dar ese plus que faltó hoy”, expresó Neves tras el encuentro.

La atacante también resaltó la unión del plantel y la confianza que mantienen en el comando técnico. Para Neves, el equipo cuenta con la convicción y el compromiso necesarios para seguir creciendo, por lo que consideró fundamental sostener el trabajo que vienen realizando desde la preparación para el torneo.

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“Nosotros sabemos lo que podemos lograr. Tenemos mucha confianza en nuestro cuerpo técnico, en el equipo, en el laburo que venimos poniendo, en el esfuerzo de todas las chicas. Yo estoy orgullosa de venir a representar a esta institución, de tener este equipo con este agarre, con este corazón jugando en la cancha. Hay que seguir laburando”, señaló.

La atacante uruguaya fue la máxima anotadora del encuentro con 29 puntos, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo en el debut de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. (Video: En La Red)

La uruguaya también remarcó que Rebaza Acosta asume la temporada con una mentalidad competitiva y con la intención de demostrar su capacidad frente a cualquier rival. En ese sentido, sostuvo que el grupo tiene claro cuáles son sus objetivos y la importancia de mantener el enfoque durante el campeonato.

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“A este equipo le gustan los desafíos y sabe para qué está acá, por qué está peleando la iniciativa, lo tiene muy en claro y creo que hay que empezar con el pie derecho y sabiendo dónde está el foco”, manifestó.

La actuación individual de Neves: 29 puntos ante Alianza Lima

En el plano individual, Neves terminó como la máxima anotadora del encuentro para Rebaza Acosta, con un total de 29 puntos. La atacante valoró su desempeño, aunque dejó claro que espera seguir elevando su nivel a medida que avance la competición.

“Es un buen arranque, espero darle mucho más. Creo que esto es de acá para arriba. Ahí está puesta mi cabeza y en el trabajo de seguir día a día sumando y mejorando”, afirmó.

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Incluso, la jugadora bromeó sobre la posibilidad de haber alcanzado una cifra redonda, reflejando su ambición por seguir aportando al equipo. “Y yo pensando por qué no hice 30, sinceramente. Estoy contenta, siempre mi cabeza está puesta en dar lo mejor de mí para mi equipo, para los colores que represento. Tengo corazón, alma y mente puesta en el foco”, comentó.

Sofía Neves fue una pesadilla para Alianza Lima. Crédito: FPV

Rebaza Acosta quiere mantener su identidad en la Liga Peruana de Vóley

Finalmente, Neves explicó que el conjunto chalaco se concentra en desarrollar su propio juego, sin importar quién esté al frente. La atacante aseguró que la intención es competir con intensidad en cada presentación y demostrar el trabajo que hay detrás del equipo.

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“Nosotras pusimos el foco en lo nuestro. En qué corresponde a Rebaza Costa, de qué está hecho y qué viene a demostrar, sea ante Alianza o cualquier contrincante. Nosotros venimos a dar el 110% y si podemos un poquito más, damos un poquito más”, sostuvo.

Pese a la derrota ante Alianza Lima, los 29 puntos de Neves dejaron una actuación individual destacada en el inicio del campeonato. La uruguaya, sin embargo, puso el énfasis en el trabajo colectivo y en la necesidad de corregir los detalles que impidieron a Rebaza Acosta cerrar el encuentro con una victoria. Su mensaje fue claro: el equipo confía en sus posibilidades y buscará convertir esa actuación en una base para los siguientes compromisos de la temporada.

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