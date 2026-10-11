Perú Deportes

San Martín vs Gimnasia y Esgrima La Plata 3-0: resumen del triunfazo de las ‘albas’ en la Gala Santa 2026

Las dirigidas por Martín Ambrosini vencieron al vigente subcampeón argentino en el Polideportivo Lucha Fuentes, con Emily Zinger y Paola Rivera como figuras del equipo

El equipo de voleibol de la Universidad San Martín se impone con un marcador de 3-0 contra Gimnasia y Esgrima. Observa la celebración llena de alegría de las jugadoras tras el último punto del partido. - Latina
Guardar

El sábado 11 de octubre, Universidad San Martín enfrentó a Gimnasia y Esgrima La Plata en un amistoso por la Gala Santa. El equipo dirigido por Martín Ambrosini se impuso por 3-0 ante el subcampeón argentino en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

Primer set

Universidad San Martín impuso condiciones desde el inicio del primer set ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Con Paola Rivera, Alexandra Machado, Pamela Cuya, Emily Zinger, Vanessa Delancy y Brenda Lobatón en cancha, las ‘santas’ tomaron una rápida ventaja de 5-1 a partir de la potencia ofensiva de Delancy, Lobatón y Zinger.

PUBLICIDAD

El equipo argentino pidió tiempo para corregir su juego y logró acercarse con un bloqueo más efectivo y errores de San Martín, hasta quedar 8-7. No obstante, la escuadra peruana recuperó el control con Rivera como eje en la distribución y el bloqueo. La mexicana encontró una conexión constante con Zinger, quien resultó difícil de contener para la defensa de las ‘lobas’.

San Martín amplió la diferencia a 17-10 y encaminó el parcial con Lobatón, autora del punto 20. Gimnasia reaccionó en la recta final, incluso tras ganar un challenge por una pelota dentro, y redujo la distancia a 24-21 con un ace y errores rivales.

PUBLICIDAD

Las ‘santas’ solicitaron tiempo para ordenar el cierre y evitar una remontada. Meegan Hart definió el set con una colocada para el 25-22. Durante el parcial, Fernanda Pinto, integrante de la selección peruana en el Mundial Sub 17, debutó con el equipo profesional.

El equipo de la Universidad San Martín celebra la obtención del primer set. La jugada final, protagonizada por Meegan Hart, aseguró el marcador de 25-22 contra un aguerrido Gimnasia y Esgrima.

Segundo set

Universidad San Martín mantuvo el control en el segundo set, aunque el inicio tuvo mayor paridad. Brenda Lobatón sostuvo su buen rendimiento con un ataque potente por el centro y luego aportó un bloqueo que permitió a las ‘santas’ tomar ventaja de 6-2, lo que obligó al técnico de Gimnasia a pedir tiempo.

El cuadro peruano amplió la diferencia con los aportes de Emily Zinger y Meegan Hart. El cuadro argentino reaccionó y redujo la distancia hasta el 17-13, pero Vanessa Delancy apareció con su experiencia para inclinar otra vez el parcial: anotó dos puntos consecutivos y llevó a San Martín al 19-13.

Las ‘lobas’ solicitaron un nuevo tiempo, aunque no lograron cambiar el desarrollo. Delancy resultó determinante en el cierre y un error ofensivo de Gimnasia selló el 25-17 para San Martín, que quedó a un set de la victoria.

Con un ataque fallido del equipo argentino, la Universidad San Martín gana el segundo parcial por 25 a 17 y lo celebra con euforia en la cancha. - Latina

Tercer set

Gimnasia salió decidido a descontar en el tercer set y tomó ventaja en los primeros puntos. Universidad San Martín reaccionó con el ingreso de Kari Zumach, quien ayudó a equilibrar el marcador en 6-6 y aportó desde el bloqueo para que las ‘santas’ pasaran al frente.

Martín Ambrosini renovó el equipo con los ingresos de Angélica Aquino y Yanlis Féliz. La exjugadora de Alianza Lima debutó con la camiseta de San Martín, anotó sus primeros puntos y recibió el aplauso de los hinchas ‘santos’. Con esas variantes, el cuadro peruano se distanció hasta el 17-14.

Las ‘lobas’ respondieron en el tramo final y redujeron la diferencia a 18-16, por lo que Ambrosini pidió tiempo para ordenar a su equipo. Gimnasia llevó la definición al límite y se colocó a un punto, 23-22, pero Aquino apareció con un ataque que dejó a la USMP cerca de cerrar el encuentro.

Un error de saque de Gimnasia selló el 25-23 y la victoria de las ‘santas’ en tres sets.

San Martín venció 3-2 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Gala Santa de vóley 2026.
San Martín venció 3-2 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Gala Santa de vóley 2026.

Fixture de San Martín en la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El equipo dirigido por Martín Ambrosini debutará en la primera fase frente a Circolo Sportivo Italiano y cerrará esta etapa ante Universitario de Deportes. A continuación, el fixture completo:

  • Fecha 1: San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Fecha 2: San Martín vs Deportivo Soan
  • Fecha 3: San Martín vs Deportivo Géminis
  • Fecha 4: San Martín vs Deportivo Wanka
  • Fecha 5: San Martín vs Alianza Lima
  • Fecha 6: San Martín vs Olva Latino
  • Fecha 7: San Martín vs Atlético Atenea
  • Fecha 8: San Martín vs Rebaza Acosta
  • Fecha 9: San Martín vs Perú
  • Fecha 10: San Martín vs Regatas Lima
  • Fecha 11: San Martín vs Universitario de Deportes

Temas Relacionados

San MartínLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario rescató empate agónico 2-2 frente a Melgar en el Monumental: goles y resumen de la igualdad en el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cremas’ se medirán con los ‘rojinegros’ en el estadio Monumental de Ate. Fabián Bustos hará su reestreno en la ‘U’ tras su paso por Colombia. Sigue todas las incidencias

Universitario rescató empate agónico 2-2 frente a Melgar en el Monumental: goles y resumen de la igualdad en el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Goles y doblete de Alex Valera para increíble empate de Universitario vs Melgar en apenas tres minutos por Torneo Clausura 2026

El delantero ‘crema’ conectó dos cabezazos en el estadio Monumental y concretó el empate en el duelo por la fecha 11 de la segunda fase de la Liga 1 2026

Goles y doblete de Alex Valera para increíble empate de Universitario vs Melgar en apenas tres minutos por Torneo Clausura 2026

Gala Santa 2026: Los detalles de la presentación de San Martín contra Gimnasia y Esgrima

Las subcampeonas vivieron su evento frente Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Polideportivo Lucha Fuentes previo al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Entérate de los detalles

Gala Santa 2026: Los detalles de la presentación de San Martín contra Gimnasia y Esgrima

¡Perú al Mundial Sub-19! Derrotó a Brasil 3-2, consiguió la clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría

La ‘bicolor’, en un partido de infarto clasificó al mundial de su categoría tras derrotar por 3-2 a Brasil. Las peruanas dejaron todo en la cancha y demostraron todo su poderío

¡Perú al Mundial Sub-19! Derrotó a Brasil 3-2, consiguió la clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría

Perú clasificó al Mundial Sub 19 de vóley: la celebración de la ‘bicolor’ tras triunfo histórico ante Brasil en Sudamericano

Las dirigidas por Martín Escudero vencieron 3-0 a la ‘verdeamarela’ y clasificaron a la final del torneo continental, que se disputa en Maracaibo

Perú clasificó al Mundial Sub 19 de vóley: la celebración de la ‘bicolor’ tras triunfo histórico ante Brasil en Sudamericano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori respalda a César Astudillo tras la gresca con el senador Iber Maraví durante debate de facultades: “Los perros ladran”

Keiko Fujimori respalda a César Astudillo tras la gresca con el senador Iber Maraví durante debate de facultades: “Los perros ladran”

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Pelea en el Congreso de Perú: Ministros y senadores casi se van a los golpes durante debate de sesión de facultades

Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

JNE cambia la fecha de la segunda vuelta regional para el 6 de diciembre

ENTRETENIMIENTO

Último concierto de BTS en Lima: videos y fotos de la fiesta ‘army’ previo al show final de la banda coreana en Perú

Último concierto de BTS en Lima: videos y fotos de la fiesta ‘army’ previo al show final de la banda coreana en Perú

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

RM de BTS cuestionó los show de drones y punteros láser afuera de su hotel en Miraflores: “Es un acto no correcto”

Influencer regala entrada para concierto de BTS y le terminan robando su Army boom antes de entrar a Estadio San Marcos

Analy, la ARMY que viajó desde Huancavelica para ver a BTS: recibió una entrada gracias a Curwen y emocionó a la prensa coreana

DEPORTES

Goles y doblete de Alex Valera para increíble empate de Universitario vs Melgar en apenas tres minutos por Torneo Clausura 2026

Goles y doblete de Alex Valera para increíble empate de Universitario vs Melgar en apenas tres minutos por Torneo Clausura 2026

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gala Santa 2026: Los detalles de la presentación de San Martín contra Gimnasia y Esgrima

¡Perú al Mundial Sub-19! Derrotó a Brasil 3-2, consiguió la clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría

Perú clasificó al Mundial Sub 19 de vóley: la celebración de la ‘bicolor’ tras triunfo histórico ante Brasil en Sudamericano