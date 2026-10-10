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Gala Santa 2026 HOY: horario, canal TV, rival y todos los detalles de la presentación de San Martín

Las subcampeonas vivirán su evento frente Gimnasia y Esgrima La Plata este sábado 10 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes previo al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Entérate de todo

San Martín tendrá su presentación oficial previo al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. (Furia santa)
San Martín tendrá su presentación oficial previo al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. (Furia santa)
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Hoy, sábado 10 de octubre, la Universidad San Martín vivirá la ‘Gala Santa’ ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en la antesala de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El entrenador Martín Ambrosini dará a conocer al grupo con el que las subcampeonas buscarán mejorar su campaña anterior.

El conjunto de Santa Anita tendrá dos objetivos: recuperar el título nacional y conquistar el Sudamericano de Clubes. La nómina contará con refuerzos como Emily Zinger, Yanlis Féliz y Meegan Hart.

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Horarios de la Gala Santa 2026

La Gala Santa de San Martín se realizará este sábado 10 de octubre, desde las 17.00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La presentación marcará la puesta en escena del equipo antes del inicio de sus principales desafíos de la temporada.

La elección del recinto de Villa El Salvador responde a su mayor capacidad. Las subcampeonas apuntan a ampliar la asistencia y elevar los ingresos por taquilla. El rival de las ‘santas’ será Gimnasia y Esgrima La Plata, subcampeón vigente de la liga argentina.

Habrá un choque preliminar entre Deportivo Géminis y Deportivo Soan, está previsto para disputarse a las 15:00 horas de Perú. Y luego vendrá la ceremonia de presentación de la escuadra de Santa Anita.

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Horarios de la Gala Santa 2026
Horarios de la Gala Santa 2026

Canal TV para ver la Gala Santa 2026

La Gala Santa 2026 se transmitirá en todo el Perú por la señal abierta de Latina TV. La emisión estará disponible en los canales 2 y 702 HD. El canal también ofrecerá la presentación de la Universidad San Martín mediante su página web y su aplicación.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del evento de las de Santa Anita, con todo lo que debes saber.

San Martín presentará su plantel en la Gala Santa 2026
San Martín presentará su plantel en la Gala Santa 2026

Precios de entradas

Todavía quedan boletos disponibles para la Gala Santa 2026 que se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes. Los hinchas podrán separar sus asientos por el portal de Joinnus, los precios van desde los S/. 15.00 hasta los S/. 30.00 soles.

- Occidente general: S/. 15 AGOTADO

- Oriente general: S/. 15

- Sur general: S/. 15 AGOTADO

- Norte preferente: S/. 20

- Norte general: S/ 15

- Occidente preferente CONADIS: S/. 15 AGOTADO

- Occidente preferente: S/. 30 AGOTADO

- Oriente preferente CONADIS: S/. 15 AGOTADO

- Oriente preferente: S/. 25 AGOTADO

San Martín anunció su Gala Santa 2026, donde presentará a su plantilla para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.
San Martín anunció su Gala Santa 2026, donde presentará a su plantilla para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Fixture de San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El sorteo del fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 definió el orden de los rivales para los 12 clubes participantes durante la primera fase.

La programación contempla once jornadas en esta instancia inicial. La Universidad San Martín ya conoce la secuencia de sus partidos en el torneo.

  • Fecha 1: San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Fecha 2: San Martín vs Deportivo Soan
  • Fecha 3: San Martín vs Deportivo Géminis
  • Fecha 4: San Martín vs Deportivo Wanka
  • Fecha 5: San Martín vs Alianza Lima
  • Fecha 6: San Martín vs Olva Latino
  • Fecha 7: San Martín vs Atlético Atenea
  • Fecha 8: San Martín vs Rebaza Acosta
  • Fecha 9: San Martín vs Perú
  • Fecha 10: San Martín vs Regatas Lima
  • Fecha 11: San Martín vs Universitario de Deportes
San Martín conoció su fixture de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
San Martín conoció su fixture de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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