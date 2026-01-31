Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Autuori empleará su mejor oncena en el arranque del primer campeonato corto. Los ‘celestes’ presentan bajas obligadas por lesión: ‘Canchita’ Gonzales y Luis Abram. Conoce horarios del lance

Guardar
Sporting Cristal abre fuegos en
Sporting Cristal abre fuegos en el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal da inicio a su recorrido en el Torneo Apertura midiéndose contra el Deportivo Garcilaso, en condición de visitante, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los ‘celestes’ están obligados a empezar con buen pie para así alejar las dudas relacionadas al rendimiento deportivo.

De acuerdo con la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el compromiso se encuentra pactado para desarrollarse este domingo 1 de febrero a las 13:00 horas bajo la transmisión de L1MAX, que de ahora en adelante podrá sintonizarse a través del canal 14 de Movistar.

Felipe Vizeu, sonrisa plena por
Felipe Vizeu, sonrisa plena por actuación goleadora en Tarde Celeste 2026. - Crédito: Andrés Lino

Sporting Cristal es de los clubes que menos evaluaciones oficiales de pretemporada ha tenido. Apenas disputó su Tarde Celeste 2026 contra la U. Católica (E), en el estadio Alberto Gallardo, aunque saldando un resultado favorable con anotaciones de Irven Ávila, Gabriel Santana y Felipe Vizeu. Con total seguridad, Paulo Autuori cerró examinatorios confiando un inicio positivo en el Torneo Apertura.

Para el armado del plantel existen algunas dudas. Porque, principalmente, dos de sus pilares como Luis Abram y Christofer Gonzales se encuentran lesionados y bajo observación médica. Por lo demás, todo se mantendrá tal y como se ha trabajado en las últimas semanas en La Florida.

El cuadro de Paulo Autuori superó 3-1 a los ecuatorianos. (Video: L1MAX)

De local, buscando hacer respetar su feudo, actuará un Deportivo Garcilaso remozado en cada una de sus líneas. La dirección técnica ahora corre por cuenta de Pablo Bossi reemplazando a Carlos Bustos, mientras que en la zona de ataque aparece Agustín Graneros ocupando el lugar de Pablo Erustes.

Aunque, sin lugar a dudas, una de las mejores incorporaciones del ‘pedacito de cielo’ ha sido Beto da Silva, quien espera plasmar su experiencia en Cusco con sus nuevos compañeros, que en esta temporada tendrán la misión de avanzar correctamente en el Apertura 2026 y luchar en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Deportivo Garcilaso oficializó las incorporaciones
Deportivo Garcilaso oficializó las incorporaciones de Agustín Graneros, Beto da Silva y Christopher Olivares. Crédito: X Deportivo Garcilaso.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso se disputará el domingo 1 de febrero, desde las 13:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con arbitraje principal de Kevin Ortega.

Canal para ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

El atractivo lance será difundido por la señal de L1MAX o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports. El canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, Win, DIRECTV y más. En esa línea, Movistar TV también ha confirmado que cuenta con los derechos de televisión de los encuentros y añadirá dos canales a su parrilla para transmitir los cotejos.

Los simpatizantes ‘celestes’ tienen la posibilidad de suscribirse a las app’s de las plataformas y ver los cotejos en distintos aparatos tecnológicos como celulares, laptops, televisores y entre otros. Además, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto incluyendo las mejores acciones del choque. ¡No te lo pierdas!

Temas Relacionados

Sporting CristalLiga 1Deportivo Garcilasoperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos imperdibles: Barcelona defenderá el liderato en LaLiga, Hernán Barcos chocará con Christian Cueva en Chongoyape, Lionel Messi tendrá otro amistoso con Inter Miami

Partidos de hoy, sábado 31

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 4 de la Fase 2 del torneo

La cuarta fecha puede generar movimientos clave en la tabla, con duelos directos como Universitario vs Regatas Lima y el clásico entre Alianza Lima y San Martín, que pondrán en juego posiciones importantes

Tabla de posiciones de la

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los conjuntos dirigidos por Javier Rabanal y Pablo Trobbiani, ambos de nacionalidad española, se darán cita sobre el gramado del Estadio Monumental. Conoce los horarios

A qué hora juega Universitario

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del ‘clásico del sur’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘rojinegros’ y el ‘papá’ protagonizarán el partidazo en Arequipa: ambos buscarán celebrar su primer triunfo en medio de la incertidumbre por la transmisión de TV. Sigue las incidencias

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Ángel Comizzo explotó por designación de árbitro debutante en derrota de Atlético Grau vs UTC: “Estoy cansado y podrido”

El director técnico de 63 años elevó su voz de protesta ante la designación del juez Junior Rivera, quien dirigió por primera vez en la élite del fútbol peruano

Ángel Comizzo explotó por designación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori pone en duda

Keiko Fujimori pone en duda la continuidad de José Jerí en la presidencia: “No es segura su presencia hasta julio”

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte y sus exministros por incendios forestales de 2024

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Hombre G en

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

Falleció Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y fans peruanos reaccionan a su partida

Magaly Medina muestra su rostro sin moretones y afirma: “Los resultados reales se verán en seis meses”

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

César Vega y su reacción ante la relación de Suheyn Cipriani y Macarius: “Si ella es feliz, yo también”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 31

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 4 de la Fase 2 del torneo

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del ‘clásico del sur’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ángel Comizzo explotó por designación de árbitro debutante en derrota de Atlético Grau vs UTC: “Estoy cansado y podrido”