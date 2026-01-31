A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal abre fuegos en el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal da inicio a su recorrido en el Torneo Apertura midiéndose contra el Deportivo Garcilaso, en condición de visitante, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los ‘celestes’ están obligados a empezar con buen pie para así alejar las dudas relacionadas al rendimiento deportivo.

De acuerdo con la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el compromiso se encuentra pactado para desarrollarse este domingo 1 de febrero a las 13:00 horas bajo la transmisión de L1MAX, que de ahora en adelante podrá sintonizarse a través del canal 14 de Movistar.

Felipe Vizeu, sonrisa plena por actuación goleadora en Tarde Celeste 2026. - Crédito: Andrés Lino

Sporting Cristal es de los clubes que menos evaluaciones oficiales de pretemporada ha tenido. Apenas disputó su Tarde Celeste 2026 contra la U. Católica (E), en el estadio Alberto Gallardo, aunque saldando un resultado favorable con anotaciones de Irven Ávila, Gabriel Santana y Felipe Vizeu. Con total seguridad, Paulo Autuori cerró examinatorios confiando un inicio positivo en el Torneo Apertura.

Para el armado del plantel existen algunas dudas. Porque, principalmente, dos de sus pilares como Luis Abram y Christofer Gonzales se encuentran lesionados y bajo observación médica. Por lo demás, todo se mantendrá tal y como se ha trabajado en las últimas semanas en La Florida.

El cuadro de Paulo Autuori superó 3-1 a los ecuatorianos. (Video: L1MAX)

De local, buscando hacer respetar su feudo, actuará un Deportivo Garcilaso remozado en cada una de sus líneas. La dirección técnica ahora corre por cuenta de Pablo Bossi reemplazando a Carlos Bustos, mientras que en la zona de ataque aparece Agustín Graneros ocupando el lugar de Pablo Erustes.

Aunque, sin lugar a dudas, una de las mejores incorporaciones del ‘pedacito de cielo’ ha sido Beto da Silva, quien espera plasmar su experiencia en Cusco con sus nuevos compañeros, que en esta temporada tendrán la misión de avanzar correctamente en el Apertura 2026 y luchar en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Deportivo Garcilaso oficializó las incorporaciones de Agustín Graneros, Beto da Silva y Christopher Olivares. Crédito: X Deportivo Garcilaso.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso se disputará el domingo 1 de febrero, desde las 13:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con arbitraje principal de Kevin Ortega.

Canal para ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

El atractivo lance será difundido por la señal de L1MAX o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports. El canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, Win, DIRECTV y más. En esa línea, Movistar TV también ha confirmado que cuenta con los derechos de televisión de los encuentros y añadirá dos canales a su parrilla para transmitir los cotejos.

Los simpatizantes ‘celestes’ tienen la posibilidad de suscribirse a las app’s de las plataformas y ver los cotejos en distintos aparatos tecnológicos como celulares, laptops, televisores y entre otros. Además, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto incluyendo las mejores acciones del choque. ¡No te lo pierdas!