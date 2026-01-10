Luis Advíncula completó con éxito los exámenes médicos en Alianza Lima y alista su incorporación a la pretemporada en Uruguay

Solo resta la rúbrica. Alianza Lima se ha hecho con la contratación de Luis Advíncula, un jugador que destacó hace no mucho en Boca Juniors, jugó el Mundial del 2018 y se erigió como el lateral derecho de la selección peruana durante los años de protagonismo. El club de La Victoria refuerza su plantilla con un jugador de fuste, pese a que se encuentra en el ocaso de su carrera.

Mientras el plantel ya está concentrado para rendir el primer desafío del año ante Independiente de Argentina en el marco de la Serie Río de Río de La Plata, Advíncula se encuentra en Lima afinando detalles de su contratación. Esta mañana, el ex Rayo Vallecano y Tigres superó con éxito los exámenes médicos correspondientes.

El ‘Rayo’ llegó al centro de salud con la indumentaria de su nuevo club. Short y camiseta azul que portaban el escudo de la institución nacida en la Calle Cotabambas y está próxima a cumplir 125 años de fundación. De momento, el deportista nacido en El Carmen, Chincha, se ha pronunciado escuetamente y espera a la presentación oficial para dialogar largo y tendido con la prensa.

Luis Advíncula pasó exámenes médicos con Alianza Lima. Crédito: Fútbol en América.

Cabe precisar que, de acuerdo con información de RPP, Advíncula viajará el sábado 10 de enero a Montevideo para unirse a la concentración de Alianza Lima. Conviene mencionar que el jugador podrá debutar con el equipo ‘íntimo’ en el juego ante Unión de Santa Fe, pactado para el miércoles 14 de enero.

A un paso de ser ídolo

La etapa de Luis Advíncula por Boca Juniors representa una historia de superación y entrega que conquistó el corazón del hincha 'xeneize‘. Tras un inicio difícil, donde las críticas no faltaron, el lateral peruano logró transformar los cuestionamientos en una ovación constante gracias a su potencia y jerarquía en los momentos de mayor presión.

Su punto más alto ocurrió durante la Copa Libertadores 2023, certamen en el cual estuvo a un paso de alcanzar el estatus de ídolo absoluto. En aquella campaña inolvidable, Advíncula no solo fue el máximo goleador del equipo con cuatro anotaciones, sino que apareció en los instantes más críticos con remates de zurda que salvaron al club en fases claves. Su golazo en la final frente a Fluminense en el Maracaná fue el símbolo de su coraje; aquel grito de empate parcial alimentó la ilusión de toda la afición boquense por la séptima corona.

Boca Juniors enfrentó a Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

Aunque el trofeo se le escapó en la prórroga, su imagen desconsolada tras el pitazo final reafirmó su compromiso total con la camiseta. El ‘Rayo’ dejó de ser un simple refuerzo extranjero para convertirse en un referente indiscutible del plantel. Hoy, su nombre figura entre los laterales más importantes que pasaron por la institución en la última década.

¿Cuándo debutará Luis Advíncula en Alianza Lima?

El exintegrante de Boca Juniors se unirá a la concentración de Alianza Lima en Uruguay para participar en la Serie Río de la Plata. Pese a que el estreno de los ‘íntimos’ ante Independiente está programado para este sábado 10 de enero a las 19:00 horas, Luis Advíncula no participará en el encuentro, pues todavía completa los trámites legales de su vinculación.

Sin embargo, el lateral derecho asoma como una alternativa para Pablo Guede en el segundo duelo frente a Atlético Unión de Santa Fe, pactado para el miércoles 14 de enero a las 16:15 horas. Su debut con la camiseta blanquiazul dependerá de la celeridad en su documentación y de la evaluación final del cuerpo técnico.

Asimismo, cabe precisar que el calendario de los victorianos en este certamen de preparación finalizará con un compromiso ante Colo Colo de Chile el domingo 18 de enero a las 19:00 horas.

Alianza Lima presentaría un once de categoría con la llegada de Luis Advíncula. Composición: Infobae.