Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

La 'Roca' se pronunció por el técnico argentino y de cómo afrontará la temporada 2026. (Video: Willax Deportes)

Alianza Lima arrancó la pretemporada 2026 con la consigna de dar un golpe sobre la mesa y cortar la hegemonía que ha tenido Universitario de Deportes en los últimos tres años. Para ello, la directiva llevó a cabo una revolución, empezando por el entrenador, contratando a Pablo Guede, quien tiene un estilo más frontal y drástico que su antecesor, Néstor Gorosito. En ese sentido, Pedro Aquino brindó una juiciosa opinión por el nuevo DT ‘blanquiazul’ y la clave para reivindicarse en el equipo.

La ‘Roca’ reconoció que los entrenamientos en la Videna han sido intensos y que el plantel se encuentra enfocado en iniciar el año con una mentalidad renovada. “Muy cansado la verdad, si Dios quiere nos va a ir bien. Estamos trabajando muy fuerte y duro para comenzar bien el año”, fueron sus primeras palabras en diálogo con ‘Willax Deportes’.

De la misma manera, el futbolista describió un ambiente competitivo y enfatizó que todos los jugadores, incluidos los refuerzos extranjeros, han sido recibidos en igualdad de condiciones. “Van dos días de entrenamiento muy fuerte y creo que ellos tienen su espacio como cualquier jugador que ha venido a Alianza y los hemos recibido de la mejor manera”, detalló.

Pedro Aquino junto a Gianfranco Chávez y Alessandro Burlamaqui en la pretemporada de Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima

La adaptación de Pedro Aquino a la estructura de Alianza Lima ha sido un desafío. Y es que llegó al club en el segundo semestre de 2025 después de un paso por el fútbol mexicano, sin realizar una pretemporada previa. Esto, según explicó, dificultó su integración y lo llevó a quedar relegado en la competencia interna, donde Jesús Castillo y Alessandro Burlamaqui ocuparon los principales puestos en el mediocampo. “No venía jugando en México. Vine sin ninguna pretemporada. Eso después me costó un poco pero ahora comenzar de cero creo que me va a ir de la mejor manera”, indicó.

El volante de 30 años se mostró convencido de que el trabajo desde el inicio del año será determinante para recuperar un lugar en el once titular y contribuir a los objetivos de la institución ‘íntima’. “Al hincha decirle que sigan apoyando porque Alianza va a hacer las cosas bien”, expresó.

Ahora, desde su arribo, el entrenador Pablo Guede ha transmitido lineamientos claros para la temporada. Aquino, que coincidió con el técnico argentino durante su etapa en el fútbol mexicano, lo describió como un profesional metódico y entusiasta. “Ya lo conocía a Pablo Guede, se dio la oportunidad de conocerlo en México. Sé que sus equipos siempre juegan bien, así que espero que no sea la excepción acá. Él viene con muchas ganas, mucho entusiasmo y creo que va a hacer las cosas de la mejor manera”, comentó.

Los problemas físicos mermaron a Pedro Aquino, quien en su última temporada en Santos Laguna disputó 13 partidos. - créditos: Difusión

La filosofía de Pablo Guede en Alianza Lima

Pablo Guede asumió la dirección técnica de Alianza Lima con una propuesta enfocada en la claridad de roles y la disciplina grupal: “Yo soy un entrenador que pone las cosas muy claras. Las reglas están ahí. Soy muy claro, hay un objetivo grupal que está encima de las individualidades. Ahí me pongo serio y con mano dura. No soy un entrenador que castiga. Las cosas están claras, las reglas son estas, no las cumples tienes que pagar. Si hay cosas más fuertes, se hablará con la directiva”.

En conferencia de prensa, el entrenador ‘gaucho’ estableció un ambiente de compromiso y responsabilidad. “Al primer día pongo las cosas claras y a partir de ahí a trabajar. Con los jugadores que tuve la suerte de hablar en estos días, el compromiso que sentí de ellos es absoluto por el objetivo. Lo tienen muy claro y lo que me transmitieron es el compromiso de que este año tenemos que salir campeones; eso me puso contento”.

Por último, enfatizó que las decisiones técnicas se basarán en el rendimiento y no en jerarquías previas. “No me caso con nadie. Pongo al que creo que mejor está, tenga 16, 17 o 41. Mi carrera es así. He hecho debutar un chico de 16 años en la cancha de River, no me preocupa”.