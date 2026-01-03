Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 3 de enero, la agenda deportiva estará llena de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Barcelona defenderá el liderato en LaLiga, Oliver Sonne buscará minutos con Burnley, Universitario de Deportes hará lo suyo para mantenerse en la punta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, y mucho más.

Con el liderato indiscutido de LaLiga en juego, los ‘azulgranas’ enfrentarán al Espanyol en el marco de la jornada 18. Para este encuentro, los de Hansi Flick llegan tras consolidar su posición en la cima de la tabla con 46 puntos y una racha de victorias que se mantiene intacta, destacando el triunfo más reciente, un 2-0 ante el Villarreal.

La campaña del Barza se ha caracterizado por una ofensiva especialmente eficaz, acumulando 51 goles a favor, una cifra que refleja la potencia de su ataque en el torneo. Además, la defensa ha contribuido de forma significativa a los resultados que han posicionado al equipo como favorito para sumar tres puntos más y sostener la ventaja sobre el Real Madrid.

Barcelona se medirá con Espanyol por LaLiga.

Por otro lado, Universitario se encuentra muy cerca de finalizar en el primer puesto la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Diversos factores, tanto relacionados con el desempeño en la cancha como externos al juego, han contribuido a que el conjunto dirigido porFrancisco Hervástenga la oportunidad de concluir esta etapa en lo más alto de la clasificación. No obstante, para asegurar esa posición, aún resta disputar y obtener un resultado positivo en el partido de cierre frente a Deportivo Wanka.

¿Qué resultados necesita Universitario para liderar la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Celta 4-1 Valencia (Finalizado)

- Osasuna 1-1 Athletic Club (Finalizado)

- Elche vs. Villarreal (12:30 horas / Estadio Martínez Valero / Disney+ Premium, ESPN 3)

- Espanyol vs. FC Barcelona (15:00 horas / RCDE Stadium / DSports, DGO)

Partidos de Premier League

- Aston Villa 3-1 Nottingham Forest (Finalizado)

- Brighton 2-0 Burnley (Finalizado)

- Wolverhampton 3-0 West Ham (Finalizado)

- Bournemouth vs. Arsenal (12:30 horas / Vitality Stadium / Disney+ Premium, ESPN)

Partidos de Serie A

- Como 1907 1-0 Udinese (Finalizado)

- Genoa 1-1 Pisa Sporting (Finalizado)

- Sassuolo 1-1 Parma (Finalizado)

- Juventus vs. US Lecce (12:00 horas / Allianz Stadium / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Atalanta vs. AS Roma (14:45 horas / Gewiss Stadium / Disney+ Premium, ESPN)

Partidos de Ligue 1

- AS Monaco 1-3 O. Lyon (Finalizado)

- Nice vs. Strasbourg (13:00 horas / Estadio Allianz Riviera / Disney+ Premium)

- Lille vs. Rennes (15:05 horas / Stade Pierre-Mauroy / Disney+ Premium, TV5Monde)

Partidos de A-League de Australia

- Brisbane Roar 0-3 Wellington Phoenix (Finalizado)

- Melbourne City 0-0 Sydney FC (Finalizado)

Partidos de Liga de Portugal

- Benfica vs. Estoril Praia (13:00 horas / Estadio da Luz / GolTV Play)

- AVS Futebol vs. Moreirense (15:30 horas / Estádio do Clube Desportivo das Aves / GolTV Play)