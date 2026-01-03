Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Barcelona defenderá el liderato en la LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, Universitario buscará mantenerse en la cina de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Guardar
Partidos de hoy, sábado 3
Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 3 de enero, la agenda deportiva estará llena de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Barcelona defenderá el liderato en LaLiga, Oliver Sonne buscará minutos con Burnley, Universitario de Deportes hará lo suyo para mantenerse en la punta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, y mucho más.

Con el liderato indiscutido de LaLiga en juego, los ‘azulgranas’ enfrentarán al Espanyol en el marco de la jornada 18. Para este encuentro, los de Hansi Flick llegan tras consolidar su posición en la cima de la tabla con 46 puntos y una racha de victorias que se mantiene intacta, destacando el triunfo más reciente, un 2-0 ante el Villarreal.

La campaña del Barza se ha caracterizado por una ofensiva especialmente eficaz, acumulando 51 goles a favor, una cifra que refleja la potencia de su ataque en el torneo. Además, la defensa ha contribuido de forma significativa a los resultados que han posicionado al equipo como favorito para sumar tres puntos más y sostener la ventaja sobre el Real Madrid.

Barcelona se medirá con Espanyol
Barcelona se medirá con Espanyol por LaLiga.

Por otro lado, Universitario se encuentra muy cerca de finalizar en el primer puesto la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Diversos factores, tanto relacionados con el desempeño en la cancha como externos al juego, han contribuido a que el conjunto dirigido porFrancisco Hervástenga la oportunidad de concluir esta etapa en lo más alto de la clasificación. No obstante, para asegurar esa posición, aún resta disputar y obtener un resultado positivo en el partido de cierre frente a Deportivo Wanka.

¿Qué resultados necesita Universitario para
¿Qué resultados necesita Universitario para liderar la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Celta 4-1 Valencia (Finalizado)

- Osasuna 1-1 Athletic Club (Finalizado)

- Elche vs. Villarreal (12:30 horas / Estadio Martínez Valero / Disney+ Premium, ESPN 3)

- Espanyol vs. FC Barcelona (15:00 horas / RCDE Stadium / DSports, DGO)

Partidos de Premier League

- Aston Villa 3-1 Nottingham Forest (Finalizado)

- Brighton 2-0 Burnley (Finalizado)

- Wolverhampton 3-0 West Ham (Finalizado)

- Bournemouth vs. Arsenal (12:30 horas / Vitality Stadium / Disney+ Premium, ESPN)

Partidos de Serie A

- Como 1907 1-0 Udinese (Finalizado)

- Genoa 1-1 Pisa Sporting (Finalizado)

- Sassuolo 1-1 Parma (Finalizado)

- Juventus vs. US Lecce (12:00 horas / Allianz Stadium / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Atalanta vs. AS Roma (14:45 horas / Gewiss Stadium / Disney+ Premium, ESPN)

Partidos de Ligue 1

- AS Monaco 1-3 O. Lyon (Finalizado)

- Nice vs. Strasbourg (13:00 horas / Estadio Allianz Riviera / Disney+ Premium)

- Lille vs. Rennes (15:05 horas / Stade Pierre-Mauroy / Disney+ Premium, TV5Monde)

Partidos de A-League de Australia

- Brisbane Roar 0-3 Wellington Phoenix (Finalizado)

- Melbourne City 0-0 Sydney FC (Finalizado)

Partidos de Liga de Portugal

- Benfica vs. Estoril Praia (13:00 horas / Estadio da Luz / GolTV Play)

- AVS Futebol vs. Moreirense (15:30 horas / Estádio do Clube Desportivo das Aves / GolTV Play)

Temas Relacionados

Partidos de hoyFC BarcelonaOliver SonneLaLigaUniversitario vóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tras quedar infundado la apelación del clásico, las bicampeonas se concentran en recuperar los puntos perdidos frente as chorrillanas. Entérate los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Alianza

Mateo Antoni confirmó fichaje y reveló cómo lo convenció Pablo Guede para sumarse a Alianza Lima: “El objetivo es salir campeones”

El defensa uruguayo será elúltimo refuerzo extranjero de los ‘blanquiazules’ para afrontar Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Llegó en calidad de préstamo con opción a compra

Mateo Antoni confirmó fichaje y

Clasificación histórica de Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo de Facundo Morando representaron al país en la cita mundialista y lo hicierno por todo lo alto: terminaron en el top 10 del ránking mundial generando los aplausos de los hinchas

Clasificación histórica de Alianza Lima

Javier Rabanal minimizó ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada de Universitario: “Arriba estamos bien cubiertos”

El técnico de la ‘U’ reveló que sabía sobre la tardanza del hispano-senegalés y adelantó qué sistema de juego usará para lograr el tetracampeonato

Javier Rabanal minimizó ausencia de

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los equipos en inicio de la fecha 11 y fallo a favor de Universitario

Hubo cambios en la Fase 1 de la competición tras la apelación infundada de Alianza Lima por el clásico: la ‘U’ es el nuevo líder. Conoce cómo van las clubes en el cierre de la primera etapa

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Critican a Sigrid Bazán por

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

JEE admite tercera tacha contra Mario Vizcarra por su condena por corrupción

Nicolás Maduro y la vez que fue declarado persona non grata en Perú y fue rechazado de la Cumbre de las Américas

José Jerí se pronuncia tras captura de Maduro y situación de venezolanos en Perú: “Daremos las facilidades para su regreso”

Keiko Fujimori envía su apoyo a Venezuela luego de captura de Nicolás Maduro

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera, novia de Hugo

Isabella Ladera, novia de Hugo García, se emociona ante la captura de Nicolás Maduro: “Hoy agarraron a quienes nos rompieron”

Conciertos gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y más

Korina Rivadeneira festeja captura de Nicolás Maduro: “Es el inicio del fin, cayó el payaso”

Figuras de la TV peruana celebran la caída de Nicolás Maduro y expresan su apoyo a Venezuela: “Por fin son libres”

Magaly Medina viajó a Argentina para hacerse su primer lifting facial

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mateo Antoni confirmó fichaje y reveló cómo lo convenció Pablo Guede para sumarse a Alianza Lima: “El objetivo es salir campeones”

Clasificación histórica de Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley 2025

Javier Rabanal minimizó ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada de Universitario: “Arriba estamos bien cubiertos”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los equipos en inicio de la fecha 11 y fallo a favor de Universitario