Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Wanka HOY: juego por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Suertes distintas en un lance definitivo. La ‘U’ va por el triunfo para acabar en la cima de la clasificación, mientras que el oponente necesita ganar con el fin de zafar de la zona de revalidación

Universitario cierra Fase 1 de
Universitario cierra Fase 1 de LPV 2025/26 ante Deportivo Wanka. - Crédito: Difusión

Universitario está a un paso de cerrar la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en la cima. Una suma de factores, entre deportivos y externos, han puesto al sexteto de Francisco Hervás a tiro para salir airosos de la etapa inicial, aunque el broche final deberá darse sellando favorablemente su envite de cierre contra Deportivo Wanka.

De acuerdo con la programación de la LPV, el choque entre la ‘U’ y el Deportivo Wanka está programado para HOY, sábado 3 de enero, a las 19:00 horas por la jornada 11°. La señal de transmisión encargada será Latina.

Universitario vs Wanka: día, hora
Universitario vs Wanka: día, hora y canal TV del encuentro por fecha 11 de la Liga Peruana de vóley

Hubo un giro de 180° grados en la campaña de Universitario después del enfrentamiento contra Alianza Lima en la primera edición del clásico de la temporada. Aunque las ‘pumas’ cayeron sin atenuantes, hubo una desprolijidad en la vereda del frente a partir del mal empleo de deportistas extranjeras.

Ese error en la configuración del lado aliancista dio pie a que el área directiva de la ‘U’ elevara un reclamo por los puntos, los cuales se le fueron otorgados sin observaciones. Aunque surgió una apelación de las ‘íntimas’ al Comité de Control, que no tuvo efecto y se mantuvo en pie la determinación inicial.

De ahí a que las ‘pumas’ cogiesen viada en la recta final del camino inicial de la Liga Peruana de Vóley e impusieran condiciones en su siguiente lance frente a Regatas Lima, oponente clave por la lucha de los primeros lugares. Mejor fue, eso sí, conocer que Alianza Lima perdió el paso por una derrota ante U. San Martín.

El paradero decisivo del bloque a cargo de Francisco Hervás será midiéndose contra Deportivo Wanka, equipo que sobre el papel no representa ninguna dificultad considerando que está ubicado entre los últimos lugares de la clasificación luchando por zafarse de la zona de revalidación.

Así quedaron los equipos tras
Así quedaron los equipos tras resolución a favor de Universitario

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Wanka por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El duelo entre Universitario vs Deportivo Wanka, programado para la undécima fecha de la Fase 1 en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, iniciará a las 19:00 horas en Perú, franja compartida con Colombia y Ecuador. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia o Estados Unidos (Miami), el pitazo inicial sonará a las 18:00 horas.

En esa misma línea el envite tendrá el siguiente horario en estos países: en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, dará comienzo a las 21:00 horas, en el caso de México a las 18:00 horas

Canal TV para ver Universitario vs Deportivo Wanka por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La cobertura digital de los encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, incluyendo el de Universitario vs Deportivo Wanka, contará con Latina Televisión como responsable de la transmisión en vivo, tanto en su señal de televisión abierta por el canal 2 como en H2 a través del canal 702.

Por su parte, la página web de Infobae Perú informará directamente desde el Polideportivo de Villa El Salvador, ofreciendo reportes detallados de las mejores jugadas, declaraciones de las jugadoras y otros elementos destacados del evento.

