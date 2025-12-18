Perú Deportes

¿Por qué Alianza Lima y Sporting Cristal podrían enfrentarse en la Copa Libertadores 2026? La regla que permitió esta posibilidad

Conmebol realizó el sorteo de la fase previa del torneo internacional, y los ‘blanquiazules’ se reencontrarían con los ‘celestes’ en la etapa 2 del campeonato. Entérate de los detalles del posible choque entre peruanos

Guardar
Peruanos podrían enfrentarse en la segunda fase de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Conmebol.

Tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026 que se realizó este jueves 18 de diciembre, Sporting Cristal conoció a su rival deberá enfrentar al vencedor del cruce entre 2 de Mayo de Paraguay, y Alianza Lima. Aunque la fecha precisa de los encuentros de ida y vuelta todavía no fue confirmada, la organización informó que ambos partidos se disputarán durante la semana comprendida entre el 19 y el 26 de febrero.

Sporting Cristal se enfrentará al
Sporting Cristal se enfrentará al ganador entre 2 de Mayo y Alianza Lima por la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026. - captura: Conmebol

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Alianza LimaSporting CristalCopa LibertadoresConmebolperu-deportes

Más Noticias

Así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima y Sporting Cristal podrían enfrentarse en el torneo

Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase preliminar del los torneos Conmebol, donde los equipos peruanos buscarán hacer historia. Conoce cómo quedaron los cruces y llaves

Así quedó la fase previa

Rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la primera fase del torneo

Tras el sorteo que realizó la Conmebol, los ‘blanquiazules’ conocieron a quién enfrentarán en la fase 1 del torneo internacional. Conoce todos los detalles

Rival de Alianza Lima en

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Los ‘churres’ recibirán a ‘pedacito de cielo’ en el compromiso por el boleto a la etapa de grupos del certamen Conmebol

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso:

Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Habrá clásico del sur en el certamen internacional. Solo uno avanzará a la etapa de grupos de esta competición de Conmebol

Cienciano vs Melgar: fecha del

Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo

Los ‘rimenses’ pudieron conocer el adversario que tendrá en la etapa previa 2 del máximo torneo de clubes de la Conmebol. Se jugarán cotejos de ida y vuelta

Rival de Sporting Cristal en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Adriana Tudela postulará a la

Adriana Tudela postulará a la segunda vicepresidencia con Avanza País

Elecciones 2026: JNE incorpora la lucha contra la desinformación y la IA en el nuevo Pacto Ético Electoral

Rafael López Aliaga se salva: Retroceden en pedido para que el JNE anule internas de Renovación Popular

Coroneles Víctor Revoredo y Franco Moreno ascienden a generales PNP: sus trayectorias y tensiones con el Ejecutivo de Dina Boluarte

Elecciones 2026: JNE y partidos políticos firman hoy el Pacto Ético Electoral

ENTRETENIMIENTO

Edwin Guerrero revela que Corazón

Edwin Guerrero revela que Corazón Serrano fue discriminado por su nombre: “Nos juzgaron mucho”

Sofía Franco iniciará su proceso legal contra Rodrigo González tras calificarla de interesada: “Yo solo me estoy defendiendo”

Magaly Medina responde a usuarios que critican su receta de chocolate caliente: “Es para conocedores”

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López

DEPORTES

Así quedó la fase previa

Así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima y Sporting Cristal podrían enfrentarse en el torneo

Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo

Rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la primera fase del torneo

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026