¿Por qué Alianza Lima y Sporting Cristal podrían enfrentarse en la Copa Libertadores 2026? La regla que permitió esta posibilidad

Tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026 que se realizó este jueves 18 de diciembre, Sporting Cristal conoció a su rival deberá enfrentar al vencedor del cruce entre 2 de Mayo de Paraguay , y Alianza Lima . Aunque la fecha precisa de los encuentros de ida y vuelta todavía no fue confirmada, la organización informó que ambos partidos se disputarán durante la semana comprendida entre el 19 y el 26 de febrero.

Más Noticias

