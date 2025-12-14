Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: Canal TV por el partido final de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por la Liga 1 2025

El primer enfrentamiento de la serie entre Sporting Cristal y Cusco FC en el Estadio Nacional de Lima, dejando a los ‘celestes’ con una ligera ventaja. Pese a la victoria por la mínima diferencia, la definición del pase está aún pendiente y la incertidumbre continuará hasta la revancha que se jugará hoy, domingo 14 de diciembre, donde ambos equipos buscarán el boleto a la siguiente fase de los ‘play offs’.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Cusco FC

El duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC se podrá seguir en vivo la acción a través de L1 Max, canal disponible para quienes cuenten con servicios como DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Para quienes prefieran otras alternativas, la opción de Liga 1 Play permite el acceso digital bajo un sistema de suscripción mensual que varía según el paquete elegido.

Por otra parte, Infobae Perú llevará a cabo una cobertura completa, informando en tiempo real desde el inicio hasta el cierre del partido, sumando análisis de contexto y las voces de los protagonistas para que los aficionados no pierdan ningún detalle del enfrentamiento.

Partido de ida

El tempranero gol de Santiago González a los quince minutos resultó determinante para que los dirigidos por Paulo Autuori se quedaran con el triunfo. El extremo argentino, tras una jugada que desestabilizó a la defensa rival, resolvió de manera precisa y firmó el único tanto del partido.

A partir de ese momento, los rimenses intentaron aumentar la cuenta en el marcador, mientras que los ‘dorados’ se enfocó en encontrar el empate que mantuviera el desarrollo nivelado.

El resultado no se movió hasta el pitazo final y la distancia entre ambos permanece estrecha. La llave queda completamente abierta para el segundo duelo, previsto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde ambos clubes deberán redoblar esfuerzos en busca del objetivo mayor.

El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 con golazo de Santiago González. (Video: L1MAX)

Horarios del Sporting Cristal vs Cusco FC, hoy

El choque que definirá a Perú 2 se jugará hoy, domingo 14 de diciembre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. El horario establecido es a las 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami (Estados Unidos), el inicio se dará a las 19:00.

La programación establece que en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el duelo comenzará a las 20:00, mientras que en México el cotejo arrancará a las 17:00.

Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en el Nacional por final ida de los 'play-offs' de la Liga 1 2025 - Crédito: Paloma Del Solar.

Los resultados que necesitan Sporting Cristal y Cusco FC

Para asegurar su participación en el torneo principal de la Conmebol, Sporting Cristal cuenta con diversas alternativas en el partido de vuelta. Los rimenses obtendrán la clasificación directa si consiguen un triunfo o un empate en la ciudad del Cusco, consolidando la ventaja conseguida en la ida. Cualquier resultado favorable a los visitantes, así como la igualdad en el marcador global, garantizará el pase sin necesidad de recurrir a los penales.

Sin embargo, el reglamento nacional establece que si Cusco FC logra imponerse por marcador de uno a cero en su estadio, la serie culminaría igualada en el resultado agregado, obligando a definir al clasificado mediante la tanda de penales.

Si los dirigidos por Miguel Rondelli superan a su rival por más de un gol de diferencia, serán ellos quienes obtengan el acceso automático a la próxima edición del certamen continental.

La tensión aumenta al considerar que el cupo de Perú 2 otorga la posibilidad de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores y asegura un ingreso de 3 millones de dólares, lo que permitiría reforzar el plantel de cara a la siguiente temporada e incrementar su presencia internacional.