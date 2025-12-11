Perú Deportes

Sporting Cristal vs Cusco FC: día, hora y canal TV de la final vuelta de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Tras el triunfo ‘celeste’ en el Estadio Nacional, ambos clubes se volverán a enfrentar en el choque definitivo en la ciudad cusqueña. Descubre todos los detalles de la revancha

Sporting Cristal y Cusco FC
Sporting Cristal y Cusco FC se volverán a enfrentar para definir el cupo de Perú 2. Crédito: Prensa SC

Terminó la primera prueba. Sporting Cristal y Cusco FC disputaron este miércoles 10 de diciembre un encuentro muy reñido en el Estadio Nacional de Lima, que concluyó con un marcador ajustado pero favorable para los ‘celestes’. Aunque los locales tomaron la ventaja, la serie sigue completamente abierta y todo puede definirse en la revancha en la ciudad imperial. En esta nota te contamos todos los detalles del choque decisivo.

El equipo dirigido por Paulo Autuori dio el primer golpe en esta final de los ‘play-offs’ del campeonato local. Los bajopontinos se impusieron 1-0 gracias al gol de Santiago González a los 15 minutos. El extremo argentino definió con gran precisión frente a la portería rival y su tanto bastó para que Cristal se quede con el triunfo en la capital.

Después del gol, los ‘cerveceros’ buscaron ampliar la diferencia, mientras que los cusqueños intentaron igualar el marcador. No obstante, ninguno logró su cometido y el encuentro terminó con un marcador corto que mantiene la eliminatoria completamente abierta. Nada está dicho y se avecina un duelo de alto voltaje en la ciudad cusqueña, donde todo quedará sentenciado.

Sporting Cristal vs Cusco FC: día, hora y canal TV de la final vuelta de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Tras el primer enfrentamiento disputado en el Estadio Nacional de Lima, Sporting Cristal y Cusco FC volverán a verse las caras para definir al clasificado como Perú 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El partido de vuelta se jugará este domingo 14 de diciembre desde las 18:00 (hora peruana), según la programación oficial de la Liga 1.

En esta ocasión, el duelo tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, donde el cuadro ‘dorado’ será local y buscará remontar el marcador global para quedarse con el cupo internacional. La altitud cusqueña será un factor clave para el cuadro de Miguel Rondelli, especialmente en un encuentro tan decisivo.

La transmisión de la final de vuelta de los play-offs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1MAX, señal que posee los derechos exclusivos del campeonato peruano. El partido podrá verse por televisión y a través del aplicativo por suscripción de L1MAX, así como en todos los operadores que incluyen este canal en su parrilla.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura minuto a minuto del compromiso desde la ciudad imperial. En nuestro portal web podrás acceder a la previa, un seguimiento en vivo con incidencias en tiempo real, los goles, las mejores jugadas, el resumen, el resultado final y todos los detalles de este encuentro decisivo.

Sporting Cristal vs Cusco FC:
Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en el Nacional por final ida de los 'play-offs' de la Liga 1 2025 - Crédito: Paloma Del Solar.

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Qué gana el vencedor de la serie?

El equipo que se imponga en esta llave no solo asegurará el orgullo deportivo de superar una final tan reñida, sino que además obtendrá un premio de gran importancia: el cupo de Perú 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Clasificar directamente a esta instancia del torneo continental garantiza una participación mínima de seis partidos internacionales, una vitrina invaluable para jugadores y clubes. Además, el acceso a la fase de grupos viene acompañado de un importante beneficio económico, ya que la Conmebol otorga sumas significativas por participación, resultados y avance de rondas, recursos que pueden fortalecer el presupuesto institucional y los proyectos deportivos.

En ese contexto, tanto para Sporting Cristal como para Cusco FC, clasificar a la fase de grupos de la Libertadores significa ganar prestigio, exposición internacional y la oportunidad de competir al más alto nivel del fútbol sudamericano. Es, sin duda, un premio que puede marcar el rumbo de la temporada 2026.

