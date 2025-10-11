“Son cobardes detrás de una pantalla”: Karla Ortiz se pronunció con firmeza tras los ataques en redes sociales a voleibolistas de selección sub-17

Karla Ortiz señaló que no lee los comentarios en redes sociales. | YouTube / Central Vóley

Las redes sociales suelen ser un arma de doble filo para los deportistas. En contextos auspiciosos, los buenos deseos y comentarios positivos elevan la moral y sirven de motivación para prolongar el momento. El problema radica en el papel que fungen cuando los resultados no son favorables. Por tal motivo, Karla Ortiz, voleibolista peruana, ha señalado que no lee los comentarios en redes sociales desde hace 10 años.

“[Los comentarios en redes] no los leo. Los lee mi familia. Yo ya les he dicho que no los lean. Yo no las leo desde hace 10 años. Eso es algo que me va y me viene”, sostuvo la punta receptora del club de Odriozola tras un entrenamiento bajo la dirección técnica de Francisco Hervás.

La seleccionada nacional no hizo caso omiso a un caso de comentarios denigrantes en redes sociales hacia voleibolistas del combinado nacional sub-17. La ‘puma’ alzó su voz de protesta y condenó estos ataques. “Esas cosas sí me molestan. Son personas cobardes detrás de una pantalla que teclean sin saber todo el proceso que una jugadora tiene”, apuntó.

Karla Ortiz disputará su segunda temporada en Universitario de Deportes. - Crédito: Difusión

Cabe destacar que tras el Sudamericano sub-17 disputado en Perú —la selección consiguió la clasificación al Mundial—, la integrante del equipo de Antonio Rizola, Victoria Olavarría, señaló que el entrenador brasileño decomisó los teléfonos para no leer los comentarios negativos en redes sociales.

Más adelante, la deportista nacional de 33 años exhortó a los medios de comunicación a “trabajar para el crecimiento deportivo”.

Victoria Olavarría contó la medida que tomó el comando técnico ante los ataques cibernéticos contra las jugadoras durante el Sudamericano de Vóley. (Latina TV)

“Estoy en el mejor equipo del Perú”

Karla Ortiz disputará su segunda temporada vistiendo las camisetas ‘cremas’ y ‘granates’ de Universitario de Deportes. La ex Regatas Lima y Sporting Cristal ha afirmado que se encuentra en su mejor estado de forma física y mentalmente para destacar en las filas del cuadro estudiantil.

“Trato día a día de trabajar mucho, tanto física como mentalmente. Estoy en mi mejor versión. Puedo pesar 15 kilos menos, pero si mentalmente no estoy cuerda, no me va a servir de nada”, sumó.

La ‘puma’ también dejó en claro cuál ha sido el objetivo del conjunto ‘merengue’ desde su ascenso. Pese a que Fabricio Acerbi, jefe polideportivo de la institución, había sostenido que en la temporada pasada, la meta era quedar entre los cuatro primeros, Ortiz lo descartó.

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV.

“Estoy en el mejor equipo del Perú. El mejor equipo de Perú merece la mejor versión mía y es la que he conseguido esta temporada. Aún espero conseguir mejores logros personalmente”, concluyó la seleccionada nacional.

Inicio de pretemporada

Francisco Hervás tendrá la difícil tarea de buscar el primer título de Universitario de Deporte en la Liga Nacional Superior de Vóley. Las ‘pumas’ deberán competir contra un Alianza Lima bicampeón y con ansias de seguir haciendo historia. Además, Regatas Lima y la Universidad San Martín aspiran a la corona del torneo doméstico.

En ese sentido, el elenco ‘crema’ ha iniciado su pretemporada para llegar en su mejor versión a la competencia oficial. El conjunto ‘merengue’ debutó en el Atenea Open, donde triunfó ante el seleccionado nacional sub-19 de Antonio Rizola por 3-1.

Las jugadoras Mara Leao, Angélica Malinverno, Maria Oliveira, Catherine Flood y Daniela Muñoz, refuerzos del plantel, sumaron sus primeros minutos con el equipo. Las ‘cremas’ habían iniciado su preparación con buen pie tras imponerse 4-0 sobre Deportivo Soan en su primer partido amistoso de pretemporada.

Programación del Atenea Open 2025, donde participará Universitario, Selección peruana Sub 19 y Géminis.