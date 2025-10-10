Perú Deportes

El estadio Monumental corre peligro de perder la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 por crisis política en Perú

La CONMEBOL evalúa la modificación de escenario a partir de la vacancia en contra de Dina Boluarte, situación que ha generado una nueva inestabilidad en el Gobierno del Perú

El Estadio Monumental fue designado como sede de la final de la Copa Libertadores 2025. - Crédito: Universitario

La crisis política acontecida en Perú a partir de la vacancia de Dina Boluarte de la presidencia, impulsada desde el Congreso de la República por cinco mociones de destitución debido a su pésimo manejo en la seguridad ciudadana a nivel nacional, también empieza a repercutir en el fútbol.

La sede de la final de la Copa Libertadores 2025, el estadio Monumental de Universitario de Deportes, podría trasladarse de Lima hacia otro país de la región por la escalada de la tensión política que atraviesa la nación, que en estos momentos se encuentra bajo las riendas del mandatario provisional José Jerí.

El estadio Monumental, de momento, se mantiene como sede para la final de la CONMEBOL Libertadores. - Crédito: Difusión

Desde la administración de la ‘U’, a cargo del directivo Franco Velazco Imparato, por ahora no han recibido ninguna notificación o advertencia desde la Confederación Sudamericana de Fútbol con respecto a la pérdida del escenario principal y siguen trabajando de acuerdo a la pauta establecida a falta de pocos meses para el desarrollo del encuentro final del que saldrá el nuevo monarca de América.

En un caso que se se esté contemplando la opción del cambio de sede, la primera voz oficial debería llegar por parte del presidente Alejandro Domínguez en una comunicación inmediata con su par Agustín Lozano. Sin embargo, se da por descontado que desde la Federación Peruana de Fútbol realizarían grandes esfuerzos para evitar cualquier modificación que desestabilice al fútbol peruano.

Evento se llevará a cabo en noviembre. (Video: Conmebol)

Precedente

La CONMEBOL confirmó el pasado 5 de noviembre de 2019 que la final única de la Copa Libertadores entre Flamengo y River Plate, prevista originalmente para Santiago de Chile el 23 de noviembre en el Estadio Nacional, se trasladaría a Lima, Perú.

El cambio obedeció a las masivas protestas sociales que a mediados de octubre alteraban el orden público en Santiago, la capital del país sureño. La CONMEBOL argumentó “fuerza mayor y orden público”, ponderando la seguridad de jugadores, delegaciones y público como motivo central.

La final de la Copa Libertadores 2025 se desarrollará en el estadio Monumental. - Crédito: CONMEBOL

La elección de Lima no fue casual: contó con el ofrecimiento del gobierno peruano y las garantías pertinentes, además del consenso con los clubes finalistas y federaciones de Argentina, Brasil y Chile. El estadio Monumental de Lima, con capacidad para unas 80.000 personas, fue designado como escenario.

Tras más de un lustro, el hogar de Universitario de Deportes se prepara para albergar una nueva cita de tamaña envergadura, aunque está experimentando lo mismo que se vivió en Chile. Las autoridades deberán de actuar inmediatamente para evitar un desenlace idéntico.

