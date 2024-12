¿Qué fue de la vida de Gabriel Leyes, el delantero uruguayo que le dio el título a Alianza Lima en 2017?

¿Qué fue de la vida de Gabriel Leyes, el delantero uruguayo le dio el título a Alianza Lima en 2017?

Los héroes suelen ser reconocidos. Algunos nacen con la capa puesta y otros aparecen de sorpresa, como le pasó a Gabriel Leyes. El uruguayo fue aquella figura que sacó su poder en el momento indicado y se metió en la historia de Alianza Lima para siempre.

Su nombre quedó grabado en la mente de los todos los hinchas ‘blanquiazules’ luego de que su doblete hizo realidad el título nacional en 2017 tras 10 años de sequía y constantes burlas. El delantero hizo explotar Matute una tarde del 3 de diciembre, cuando los ‘íntimos’ le ganaron por 2-0 a Comerciantes Unidos.

Leyes hizo que miles de fanáticos se queden afónicos al gritar sus goles, el primero fue de cabeza y el segundo la mandó al fondo después de aprovechar un rebote. Esas anotaciones lo llevaron a la fama, se volvieron imborrables.

Pero como en toda historia, no todo fue felicidad: ‘Gabi’ vivió momentos difíciles en su paso por los ‘grones’. A mediados de 2017, el ‘9′ decidió aceptar la propuesta de Pablo Bengoechea y se puso la camiseta de Alianza en medio de la necesidad de salir campeón. La garra ‘charrúa’ fue el ADN del ‘equipo del pueblo’ porque se unió a Luis Aguiar y Gonzalo Godoy.

El uruguayo ya conocía al DT porque habían coincidido en Peñarol. Llegó a La Victoria como la esperanza del gol y por cosas que no se pueden explicar, no llenó las expectativas. No pudo ganarse un lugar en el esquema de Bengoechea por más que lo conocía y solo logró marcar una ‘diana’ desde que llegó.

Las críticas no se hicieron esperar, su desempeño era constantemente cuestionado y la presión empezó a ponerse como una mochila pesada. Su estadística subió a tres anotaciones tras el doblete que festejó frente las ‘águilas cutervinas’, y eso fue lo mejor que le pudo pasar porque cambió las pifias por aplausos.

“Había estado en un equipo en donde tuve un semestre que en verdad la pasé muy mal, pues pensé que era otra cosa. Sinceramente, se me habían ido las ganas de jugar al fútbol. No tenía ni ganas de ir a entrenar, pero volví a nacer con Alianza. Las críticas van a estar en todos lados, critican a Messi, ¿por qué tengo que molestarme que hablen de mí?. Vine con la meta de salir campeón y acá está el premio”, declaró emocionado el ‘charrúa’ tras dar la vuelta olímpica.

La vida de Gabriel Leyes después del título

Sus goles en el título de Alianza Lima en 2017 garantizó su permanencia en Matute por una temporada más, sin embargo no pudo tener la continuidad deseada ni lo acompañó la cuota goleadora. Gabriel Leyes agarró sus maletas y regresó a Uruguay a mitad del 2018.

Así llegó a River Plate ‘charrúa’. La mala racha lo siguió acompañando y volvió a cambiar de equipo con una sola anotación en sus estadísticas. Se puso la camiseta de Cerro Largo en 2020, pero la pandemia frustró sus objetivos futbolísticos como a todos.

Y en el 2021 regresó al fútbol peruano, esa vez fue para reforzar a la Academia Cantolao y pudo tener su revancha: quedó como el máximo goleador del equipo con 11 goles en esa temporada. Esa buena campaña despertó el interés de Carlos Stein, quien le abrió las puertas en su ascenso a Primera División. No pudo repetir la hazaña y descendió con los norteños en 2022.

Regresó al ‘delfín’, pero no fue su mejor decisión porque el equipo vivía un momento difícil donde los resultados no se daban y el descenso volvió aparecer en su carrera. El popular ‘Gabi’ llegó a su límite tras la derrota por goleada 3-0 con Alianza Lima en abril del 2023, mostró toda su bronca y disparó contra sus compañeros y dirigentes. No tardó mucho en coger sus cosas e irse a Guatemala.

“Duele porque estaban preocupados de quién juega, quién no juega, si los titulares o los suplentes, a mí no me interesa. Lo único que me interesa ahí dentro es defender los colores que tengo, pero si entras predispuesto de que los rivales son mejores que uno es muy difícil salir adelante. Si acá no se cree un poco más, no se cambia la mentalidad de arrancar el año peleando el descenso, es muy complejo. Y ya te digo, le va a molestar a más de uno pero sinceramente ya no me interesa. No me interesa lo que piensen”, explotó el ‘9′.

El delantero se mostró sin tapujos sobre la realidad de su equipo en el Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

¿Qué fue de la vida de Gabriel Leyes?

Luego de su último paso en Academia Cantolao se le perdió el rastro al atacante uruguayo, no sabe mucho sobre su presente. Pocos le siguieron los pasos, pero Gabriel Leyes sigue jugando en la profesional a sus 34 años. Llegó a Danubio de Uruguay a inicios del 2024 y se mantiene como una las figuras del equipo, quien acaba de celebrar su boleto a la Copa Sudamericana 2025 tras quedar en el quinto lugar de la tabla general.

El ‘charrúa’ terminó la temporada con 32 encuentros disputados, de los cuales 26 fueron en la liga uruguaya y 6 en la Sudamericana, en la cual quedó eliminado en fase de grupos. Celebró cuatro anotaciones y su contrato está a punto de terminar, no se sabe qué pasará con su futuro. Todavía no hay información si ‘Gabi’ está en los planes de la ‘franja’ para la próxima campaña, pero mientras eso de define, el jugador subió un video con todos sus goles el pasado viernes 6 de diciembre, y no solo con Danubio, también en Academia Cantolao, y obviamente con Alianza Lima.

Ese clip audiovisual con una descripción “2024″ tiene un sabor de despedida, y muchos ya empezaron a especular de que fue un mensaje subliminal que marcaría su retiro del fútbol profesional. Hinchas ‘blanquiazules’ lo volvieron a recordar y llenaron sus redes sociales con mensajes, y más por ese memorable campeonato del 2017, donde el club victoriano rompió una racha de 10 años sin poder la vuelta olímpica. Leyes vivirá en los corazones de los fanáticos ‘grones’, y eso no se olvida.