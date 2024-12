Periodistas de ESPN vacilaron a ‘Pipo’ Gorosito, nuevo DT de Alianza Lima, por negarse al uso de la tecnología para dirigir: “¿Cuántos drones viajan?”

El entrenador argentino vivió un momento ameno en su país antes de sumarse al cuadro 'íntimo' y sorprendió con su respuesta. (Video: ESPN Argentina)

Alianza Lima inició una reestructuración profunda tras la dolorosa decepción de perder la opción de disputar el ‘play off’ por el título nacional la temporada pasada, dejando el camino libre para que Universitario de Deportes se corone como el nuevo bicampeón del fútbol peruano.

Los ‘íntimos’ afrontaron un período de cambios en distintas áreas claves. Wilmar Valencia fue nombrado director de las divisiones menores, mientras que Franco Navarro asumió como nuevo director deportivo del club victoriano. Una de las primeras medidas fue la designación de Néstor Gorosito como entrenador principal del primer equipo.

El arribo del estratega argentino a Matute se hizo oficial por parte de la institución ‘blanquiazul’. Sin embargo, antes de confirmarse su vínculo con los ‘íntimos’, Gorosito fue víctima de una broma en un reconocido programa deportivo de su país natal.

“Vamos todos (su cuerpo técnico), no puedo irme sin estar con ellos, debido primero a su capacidad, y después porque es la gente que trabaja conmigo desde que me inicié prácticamente. A mí no me da la cara para decirles que no pueden ir. Son (Jorge) ‘Cachito’ Borelli, (Gustavo) ‘Chapa’ Zapata, ‘Seba’ Somoza, Marcelo Villasanti, que va como videoanalista. Y estamos tratando de ver si podemos llevar al profe (Cristián) Cetrangolo, que es el encargado de ver lo que es fuerza, GPS y todas esas cosas, pero está un poquito difícil que lo pueda llevar ahora”, dijo en primera instancia en charla con el programa ‘F90′ de ESPN Argentina.

Acto seguido, en dicho espacio televisivo, el ‘Pollo’ Vignolo le consultó por el encargado de llevar los drones y aplicar la tecnología, a lo que citó a Cetrangolo y lanzó una contundente respuesta.

“Todos hacemos medianamente lo mismo. Lo que digo siempre. Yo jugué siempre a la pelota y tengo 60 años, y hace 54 que entré a River Plate. Si yo necesito que venga el ‘profe’ a decirme que uno está cansado, no tengo idea de fútbol”, precisó.

De la misma manera, ‘Pipo’ entiende que la preparación física es importante, pero no la principal para él. “Después de ello, la parte física es muy importante para la dosificación y para pegarle en cierta área. Pero para el fútbol en sí no es tan importante”, acotó.

Néstor Gorosito y Cristián Cetrangolo, el preparador físico encargado de la parte tecnológica en su cuerpo técnico.

Y es que entre las cuestiones que los hinchas de Alianza Lima han venido cuestionando a Néstor Gorosito es su poco uso por la tecnología. En un fútbol cada vez más moderno y que se desarrolla a pasos agigantados, les estadísticas y las métricas empiezan a cobrar una mayor relevancia.

Aunque para el DT de 60 años, queda a un segundo plano a la hora de plantear y analizar los partidos. De todos modos, ha podido ganar una Copa de la Superliga con Tigre en 2019 y un Torneo Clausura paraguayo con Cerro Porteño en 2020, además de ascender con Argentinos Juniors en 2014.

Néstor Gorosito y su respuesta a las críticas

Por otro lado, el extécnico de Tigre reconoció que ha quedado impresionado con Franco Navarro, de quien admitió que no lo conocía.

“Son idiosincrasias diferentes. Me he dado cuenta por el periodismo, por todo lo que ha pasado en Perú desde que se me ha nombrado. La verdad es que he tenido un apoyo enorme. El que hizo toda la fuerza para que vaya fue Franco Navarro, yo no lo conocía personalmente y me ha causado una muy buena impresión”, declaró.

Ahí fue cuando el nacido en San Fernando, Buenos Aires, se pronunció con dureza contra sus detractores, dejando en claro que no tiene redes sociales para estar al tanto de todo lo que se ha venido hablando.

“Como todo, hay intereses, campañas de empresarios, campañas de periodistas, que les tiran unos ‘mangos’ y hablan boludeces. Entonces hay un montón de las cosas en las cuales yo no entro. Soy un poco bicho raro en ese sentido, no le doy bola a las redes. Quien me critica en las redes conmigo está muerto, porque no tengo ni idea, salvo una ‘chancita’ que meto en Twitter, después no le doy bola. Pero voy con muchísima ilusión, Perú es una escuela de fútbol importante, me gusta cómo juega, el ‘Flaco’ Gareca lo hizo bien con la selección, y ojalá le pueda sacar el máximo provecho a los jugadores que tenga”, añadió.

'Pipo' se pronunció por los comentarios de sus detractores al elenco 'blanquiazul'. (Video: ESPN)