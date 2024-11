Ricardo Gareca recibiría ayuda de congresista chileno que busca insólito beneficio para nacionalizar a goleador y conseguir su convocatoria

En la última fecha FIFA, Ricardo Gareca consiguió su primera victoria como DT de Chile, al derrotar 4-2 a Venezuela en condición de local. A pesar de la buena jornada doble, en la que sumaron 4 puntos debido al empate 0-0 con Perú en Lima, en el país sureño todavía existen dudas respecto al funcionamiento de la ‘roja’, la cual consiguió dejar el último lugar de las Eliminatorias, pero todavía se encuentra rezagado en la lucha por clasificar al Mundial Norteamérica 2026.

Una de las grandes necesidades del conjunto ‘mapuche’ es la de encontrar un nueve. Si bien Eduardo Vargas ha mostrado que a sus 35 años todavía está vigente, marcando 3 goles en los últimos 5 partidos, no tiene las características de un centrodelantero puro. Además, su otra gran alternativa, Ben Brereton, no es del gusto del ‘Tigre’ debido a que todavía no aprende español, lo que considera una falta de compromiso.

En este contexto, el nueve de moda en tierras chilenas es Fernando Zampedri, delantero argentino que viene brillando hace varios años en la Universidad Católica, equipo en el que lleva marcados 121 goles en 194 partidos disputados en cinco temporadas, y que en la actual campaña convirtió 19 dianas en 30 cotejos.

Fernando Zampedri podría ser elegible para la selección de Chile desde el 2025. - créditos: Photosport

El atacante cuenta con la nacionalidad chilena y está por cumplir los 5 años que requiere la FIFA a los jugadores nacionalizados para representar a una selección con la que no tiene raíces familiares, por lo que se especula la posibilidad que Ricardo Gareca lo convoque para la siguiente fecha FIFA. No obstante, existe un inconveniente: la documentación está demorando y podría no estar a tiempo para el próximo partido contra Paraguay y Chile en marzo del próximo año.

Es tal la expectativa de que Zampedri vista la ‘roja’, que incluso un congresista chileno propuso concederle la nacionalidad ‘por gracia’, un beneficio de nacionalidad otorgado por el Congreso Nacional a aquellos extranjeros que han realizado grandes servicios a la República:

“Hemos tomado contacto con su club para ofrecerle presentar un proyecto de ley para otorgarle la nacionalidad por gracia y eventualmente pueda ser llamado a la selección chilena. Obviamente, es una decisión de él de aceptar o no este ofrecimiento y si acepta, lo presentamos enseguida, y de seguro tendría un apoyo transversal en el Congreso”, señaló el parlamentario Félix González del Partido Ecologista Verde.

Chile derrotó 4-2 a Venezuela en la última fecha FIFA (AP Foto/Esteban Félix)

Ídolos de Chile respaldaron convocatoria de Fernando Zampedri

Arturo Vidal, quien la última fecha FIFA se reconcilió con Ricardo Gareca y volvió a ser convocado a la selección chilena, se mostró a favor de una posible convocatoria de Fernando Zampedri, a quien consideró necesario para solucionar la falta de gol del equipo:

“Claro que sí, si sigue metiendo tantos goles. Faltan goles en la selección y todo lo que se sume es positivo, así que lo esperamos”, declaró.

Otras leyendas de la ‘roja’ que se mostraron a favor de citar al atacante argentino fueron Patricio Yáñez e Iván Zamorano:

“Zampedri si bien es cierto es argentino, lleva muchísimo tiempo en Chile, no estoy en contra de naturalizarlo. Pero estoy en contra que a veces existe la posibilidad de darle también la oportunidad a jugadores chilenos, por ejemplo Damián Pizarro que está en Udinese, que para mi de alguna manera tiene que estar”, señaló ‘Bam Bam’.

“Creo que es un jugador que perfectamente hoy en día debiera estar en La Roja, si pudiese, ante la escasez, porque recurrimos a todo. Hay que recurrir a todo. No tenemos nada y queremos tenerlo todo. No tenemos gol, no aparece ninguno con la capacidad goleadora, no tenemos ningún jugador. Si Zampedri estuviera en condiciones de ser convocado, lo llamaría”, acotó el ‘Pato’.