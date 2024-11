Partidos de hoy, jueves 28 de noviembre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy jueves 28 de noviembre se llevarán a cabo diversos partidos que serán de interés para el fanático del fútbol. Y es que dos de los principales torneos de clubes de la UEFA tendrán varios encuentros en donde dos jugadores peruanos podrían tener actividad. Además, hay otro futbolista nacional que estaría disponible para sumar minutos. Conoce toda la programación.

El duelo más atractivo de la Europa League lo protagonizarían Tottenham y AS Roma. Los ‘spurs’ se ubican entre los primeros lugares de esta competición, por lo que un triunfo de local los pondrían a tiro de trepar al liderato. En tanto, los ‘lobos’ están en zona de clasificación de ‘playoff’, de ahí que buscarán dar el golpe en Inglaterra para escalar posiciones.

Además, Manchester United recibirá a Bodo Glimt para intentar acercarse a la parte alta de la tabla. El invicto en este certamen le da luces para saber que puede conseguir una victoria frente a un conjunto noruego que viene de perder con Qarabag en el anterior choque.

Por otro lado, los jugadores peruanos que podrían acumular rodaje son Sergio Peña y Marcos López. En el caso del volante, Malmo se medirá en Hungría contra Ferencvaros, mientras que el equipo del lateral, Copenhague, jugará frente a Dinamo Minsk en Bielorrusia.

Otro futbolista ‘incaico’ que estaría a la expectativa de salir a la cancha es Piero Quispe. En su caso, Pumas UNAM sostendrá un compromiso ante Monterrey en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Partidos de Europa League

- Anderlecht vs Porto (12:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- AZ Alkmaar vs Galatasaray (12:45 horas / ESPN, Disney+)

- Athletic de Bilbao vs Elfsborg (12:45 horas / ESPN 4, Disney+)

- Lazio vs Ludogorets (12:45 horas / Disney+)

- Dinamo Kiev vs Viktoria Plzen (12:45 horas / Disney+)

- Qarabag vs Olympique de Lyon (12:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Besiktas vs Maccabi Tel Aviv (12:45 horas / Disney+)

- Manchester United vs Bodo Glimt (15:00 horas / Disney+)

- Tottenham vs AS Roma (15:00 horas / Disney+)

- Real Sociedad vs Ajax (15:00 horas / ESPN, Disney+)

- Ferencvaros vs Malmo (15:00 horas / Disney+)

- Twente vs Saint Gilloise (15:00 horas / Disney+)

- Sporting Braga vs Hoffenheim (15:00 horas / Disney+)

- Nice vs Rangers (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- FCSB vs Olympiacos (15:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Midtjylland vs Eintracht Frankfurt (15:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Slavia Praga vs Fenerbahce (15:00 horas / Disney+)

Partidos de Conference League

- Astana vs Vitoria Guimaraes (10:30 horas / Disney+)

- Heidenheim vs Chelsea (12:45 horas / Disney+)

- Cercle Brugge vs Hearts (12:45 horas / Disney+)

- Panathinaikos vs HJK (12:45 horas / Disney+)

- St. Gallen vs TSC (12:45 horas / Disney+)

- Molde vs APOEL (12.45 horas / Disney+)

- The New Saint vs Djurgarden (12:45 horas / Disney+)

- Dinamo Minsk vs Copenhague (12:45 horas / Disney+)

- NK Celje vs Jagiellonia (12:45 horas / Disney+)

- Borac Banja Luka vs LASK (12:45 horas / Disney+)

- FC Noah vs Vikingur (12:45 horas / Disney+)

- Fiorentina vs Pafos (15:00 horas / Disney+)

- Mlada Boleslav vs Real Betis (15:00 horas / Disney+)

- Rapid Viena vs Shamrock Rovers (15:00 horas / Disney+)

- Lugano vs Gent (15:00 horas / Disney+)

- Omonia vs Legia Varsovia (15:00 horas / Disney+)

Partidos de Copa AFC

- Jeonbuk Motors 4-0 Dynamic Herb Cebu (Finalizado)

- Eastern SC 1-4 Sydney FC (Finalizado)

- Selangor vs Muang Thong United (7:00 horas)

- Hangzhou vs Lion City Sailors (7:00 horas / Disney+)

- Kaya vs Sanfrecce Hiroshima (7:00 horas)

- Port FC vs Persib (9:00 horas)

Partidos de Liga MX

- Atlético San Luis vs Tigres (20:00 horas / Disney+)

- Monterrey vs Pumas UNAM (22:10 horas / Canal 5, TUDN, ViX)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Luqueño vs Olimpia (16:00 horas / Tigo Sports)

- Tacuary vs Sportivo Trinidense (16:00 horas / Tigo Sports)

- Cerro Porteño vs Libertad (18:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol boliviano

- Real Santa Cruz vs Independiente Petrolero (14:00 horas / Tigo Sports)

- Jorge Wilstermann vs Oriente Petrolero (19:00 horas / Tigo Sports)