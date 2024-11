El consejo de Juan Reynoso para el crecimiento de los seleccionados de Perú: “Si pudieran venir a México sería fundamental”

El Ajedrecista considera que México es una plaza ideal para crecer deportivamente. | VIDEO: Claro Sports

La selección peruana está en crisis. No solo por su ubicación en las Eliminatorias CONMEBOL 2026 y la mala racha de resultados a lo largo de la era Jorge Fossati, sino por la falta de promoción de nuevos valores en el plantel principal. En parte, esa problemática radica por la e competencia en la Liga 1.

En ese sentido, el exentrenador Juan Reynoso ha propuesto que para alcanzar un rendimiento óptimo y adecuado entre los jóvenes, lo mejor es que estos se marchen prontamente del campeonato peruano hacia la Liga MX. De esa manera, una vez consolidados o con el aprendizaje necesario, podrán ser de gran ayuda en la Bicolor.

Juan Reynoso, entrenador peruano, dejó claro que busca volver a dirigir y que se preparó en Europa. Créditos: Composición Infobae

“La intención es que el jugador saliera [al extranjero] y si pudiera venir a México sería fundamental, porque está entre 2 o 3 escalones arriba de nuestra liga. Necesitamos más exigencia y acá la tenemos”, explicó el Ajedrecista en una entrevista con Claro Sports.

“Pero la tenemos no porque los directivos o los técnicos se sobreexigen, sino porque si no corres acá, si no mejoras en lo táctico, pues no vas a jugar y te van a regresar [al país de origen]”, argumentó Reynoso.

El Ajedrecista se marchó de la selección nacional por malos resultados en el inicio de las Eliminatorias 2026. | VIDEO: Movistar Deportes

Pese al poco movimiento en las ventanas de transferencias, el estratega nacional guarda la esperanza de que pronto haya un cambio rotundo en las operaciones con destino a México, plaza a la que tiene en un altísimo concepto por los años entregados como futbolista del Cruz Azul.

“Ojalá vengan más peruanos, porque si vienen más eso quiere decir que nuestra selección va a estar mejor preparada. Dios quiera que sea un mercado que se vuelva a ver como en los 90 cuando llegamos a tener, me parece, entre 9, 10 u 11 jugadores peruanos en esta liga. Después no se ha repetido”, sentenció Reynoso.

Juan Reynoso fue seleccionador de Perú por poco más de un año. - Crédito: EFE

Duros cuestionamientos

Juan Reynoso, de 54 años, pasó una dura etapa como entrenador de la Blanquirroja. Los resultados no estuvieron a su favor, su estilo de juego no calaba en el grupo y su toma de elecciones en las conformaciones de los parados tácticos dejaba mucho que desear. A ello se suma que tampoco contó con el apoyo general de los clubes de la Liga 1.

“El fútbol en Perú es muy lento y por eso requerí un GPS especial para los jugadores, pero en la Federación Peruana de Fútbol nunca lo compraron”, denunció el Ajedrecista en una entrevista con el programa Fútbol de Cabeza.

“Teníamos en enero el Preolímpico Sub-23, donde podíamos competir porque 4 chicos habían jugado con nosotros. Ahí dijimos: ‘La Federación se debe poner fuerte para mandar el mejor equipo’, pero los equipos dijeron no. Al final, fue un desastre y ni compitieron”, añadió Reynoso.

El 'Cabezón' se pronunció por la presencia del joven volante y el problema del recambio generacional. (Video: FOX Sports México)