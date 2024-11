“Edwin Cardona a Alianza Lima no es una locura, me dieron argumentos”, la inesperada revelación de Diego Rebagliati sobre el posible fichaje del colombiano

El comentarista deportivo se refirió a la chance de que el exjugador de Boca Juniors se sume al cuadro 'íntimo'. (Video: DyT)

Alianza Lima ha vivido un momento tenso en las últimas semanas. Y es que no solo se quedó con el sabor en la miel de poder tentar el título de la Liga 1 2024, que quedó en manos de su clásico rival, Universitario de Deportes; sino también de que Mariano Soso optó por no continuar, algo que alteró los planes de la dirigencia. De todos modos, está cerca de cerrar la contratación del técnico Néstor Gorosito, además de otros jugadores. En ese sentido, Diego Rebagliati reveló que la chance de que Edwin Cardona fiche por el cuadro ‘blanquiazul’ no es descabellada y explicó los argumentos.

“Ahí me tiraron un dato que, alguien lo ha mencionado. Hay un futbolista que jugó en Racing con Paolo Guerrero y en Boca Juniors con Carlos Zambrano. Además, lo acaba de entrevistar Jefferson Farfán, es Edwin Cardona. Me dijeron que no era una locura y es un enganche de aquellos para Alianza Lima”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘DyT’.

De la misma manera, contó que los sustentos que le contaron al comentarista deportivo para que el volante colombiano sea el nuevo fichaje ‘íntimo’ es la cercana relación que tiene con Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Carlos Zambrano.

“Después hay que ver funcione, que esté bien. Pero si es cercano a Farfán, ha jugado con Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, tiene todo para poder ir. Me mencionaron eso como argumentos y viene de jugar en Atlético Nacional, no es que no esté jugando. Sería un lujo”, precisó.

Edwin Cardona jugó en Boca Juniors con Carlos Zambrano y Luis Advíncula. - créditos: Instagram

Al mismo tiempo, Diego Rebagliati confirmó que consultó por la posibilidad de que otra opción para reforzar a Alianza Lima sea Emiliano Vecchio, de Racing Club y excompañero de Paolo Guerrero, a lo que respondió lo siguiente: “Pregunté por el ‘Gordo’ Emiliano Vecchio, que también ha sonado, y me dijeron que él no”.

Edwin Cardona, recomendación exclusiva de Jefferson Farfán para Alianza Lima

Hace un mes, Jefferson Farfán tuvo la oportunidad de entrevistar a Edwin Cardona para su programa de YouTube, ‘Enfocados’, que tiene junto a Roberto Guizasola.

En esa oportunidad, ambos personajes viajaron a Colombia y, para presentar al mediocampista de 31 años, aprovechó para que la dirigencia de Alianza Lima lo fiche.

“Lo enfrenté en varias oportunidades. Es de esos jugadores ‘chocolateros’ distintos. Esos jugadores diferentes de ‘dientes picados’. Creo que viene de abajo y ha despegado de una manera que muchos ‘chocolateros’ peruanos les gustaría jugar con él. A mí me gustaría verlo en Alianza Lima. Sería un sueño para mí verlo en Alianza. Ya, gente de Alianza, empiecen a hacer los trámites. Esto no es bulto”, dijo en primera instancia.

Asimismo, enfatizó en que es uno de los futbolistas con mayor talento del fúbol ‘cafetero’ y que además lo enfrentó con la selección peruana. “Es un jugador distinto, pocas veces visto. Para mí, de los mejores jugadores que he visto como ‘diente picado’ en Colombia. Yo he enfrentado a ‘leones’ y él es uno de ellos. Siempre lo hemos tenido ojeado”, sostuvo.

La 'Foquita' confesó que desearía ver al volante colombiano en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Enfocados)

Edwin Cardona y su vasta experiencia

Edwin Cardona ha pasado por varios equipos de Colombia (Atlético Nacional, Independiente de Santa Fe y Junior de Barranquilla), México (Monterrey, Pachuca y Tijuana) y Argentina (Boca Juniors y Racing Club).

Entre sus principales éxitos se encuentran tres ligas colombianas con el cuadro ‘verdolaga’ y el ‘expreso rojo’, además de tres consagraciones con el ‘xeneize’ y dos con la ‘academia’. Justamente, en Boca estuvo con Luis Advíncula y Carlos Zambrano, mientras que en Racing compartió con Paolo Guerrero.

A todo ello se le suma que ha podido defender a la selección colombiana en 45 oportunidades, acumulando 6 goles y 5 asistencias. Y su presente indica que, en Atlético Nacional, ha disputado 23 cotejos, en los que marcó 6 dianas y repartió 7 habilitaciones.

Edwin Cardona vistió la camiseta de la selección de Colombia.- créditos: REUTERS/Mariana Greif