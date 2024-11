Partidos de hoy, miércoles 27 de noviembre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, miércoles 27 de noviembre, la agenda futbolera está llena de encuentros imperdibles en las mejores ligas del mundo: continuará la Champions League 2024/2025, se define a los finalistas de la Copa Argentina 2024, y mucho más.

Real Madrid se enfrentará a Liverpool por la fecha 5 del torneo UEFA en un duelo que será de pronóstico reservado porque los ingleses llegan como favoritos. El equipo de Arne Slot saldrá a defender el liderato frente los ‘galácticos’ y su increíble racha: no han perdido hasta el momento.

Los ‘rojos’ le han ganado a AC Milan, Bolonia, RB Leipzig y Bayer 04 Leverkusen, y harán que la tendencia continúe con los madridistas. La otra cara de la moneda son los de Carlo Ancelotti, quienes no están pasando por su mejor momento, pero la jerarquía podría marcar la diferencia.

Carlo Ancelotti y Arne Slot protagonizarán el duelo de técnicos en Real Madrid vs Liverpool por Champions League.

Por otro lado, Boca Juniors luchará contra Vélez Sarsfield por su pase a la final de la Copa Argentina 2024, el cual se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Luis Advíncula será titular y hará todo lo posible para que su equipo celebre una victoria que necesitan los hinchas después de una temporada irregular.

Partidos de Champions League

- Sturm Graz 1-0 Girona / Finalizado

- Estrella Roja 5-1 Stuttgart / Finalizado

- PSV Eindhoven 3-2 Shakhtar Donetsk / Finalizado

- Aston Villa 0-0 Juventus / Finalizado

- Bologna 1-2 Lille / Finalizado

- Celtic 1-1 Brujas / Finalizado

- AS Mónaco 2-3 Benfica / Finalizado

- Dinamo Zagreb 0-3 Borussia Dortmund / Finalizado

Partido de Conference League - UEFA

- Instabul Basaksehir 1-1 Petrocub Hincesti / Finalizado

Partidos de Liga MX

- América vs Toluca (20:00 horas / Canal 5, TUDN, ViX)

- Tijuana vs Cruz Azul (22:10 horas / Caliente TV YouTube)

Partido de Copa Argentina

Partido de Brasileirão

- Cruzeiro vs Gremio (19:00 horas / Liga 1 Play)

Partidos de liga uruguaya

- Fénix 1-2 Deportivo Maldonado / Finalizado

- Boston River 1-2 Racing de Montevideo / Finalizado

- Cerro Largo 3-0 Defensor Sporting / Finalizado

- Danubio vs Nacional (19:25 horas / Disney+ Premium, GolTV)

Partidos de liga colombiana

- Deportes Tolima vs América de Cali (18:30 horas / Win Sports+)

- Once Caldas vs Junior (20:30 horas / Win Sports+)

Partidos de liga boliviana

- Gualberto Villarroel SJ 3-2 Bolívar / Finalizado

- The Strongest vs Always Ready (18:00 horas / Tigo Sports)

- Royal Pari vs Nacional Potosí (19:30 horas / Tigo Sports)

Partido de Copa Ecuador

- Independiente del Valle 0-1 El Nacional / Finalizado

Championship - Inglaterra

- Derby County 1-2 Swansera / Finalizado

Partidos de Segunda División de España

- Levante 4-2 Málaga / Finalizado

- Castellón 0-0 Racing Ferrol / Finalizado