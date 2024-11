Daniel Marcos busca hacer historia en la UFC: peruano luchará por entrar al Top 15 de peso gallo

Daniel Marcos buscará el Top 15 de peso gallo de la UFC. Crédito: Difusión

El Perú sigue siendo una de las referencias de las Artes Marciales Mixtas (MMA) a nivel latinoamericano. Son varios luchadores nacionales los que se hacen un camino en la élite de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y ahora Daniel Marcos buscará dar un nuevo paso en su carrera profesional. El popular ‘Soncora’ aspira llegar al Top 15 de su división y ya ve de cerca el objetivo.

El próximo sábado 14 de diciembre, en el evento UFC Fight Night que se celebrará en el Amalie Arena de Tampa (Florida), el representante peruano saltará al octágono para medirse contra el mexicano Adrian Yañez, quien ocupa el puesto 23 del ranking de peso gallo. Sin duda, será una batalla crucial para las ambiciones de ambos.

Daniel Marcos, de 31 años, ha mantenido un récord impecable en su trayectoria (16-0-0), lo que lo posiciona como una de las promesas más destacadas en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Pero ahora su anhelo es terminar el año entre los mejores de la clasificación de la UFC y luchará por conseguir ese objetivo a como de lugar.

“Este es un momento clave en mi carrera. Estoy listo para demostrar que los peleadores latinos, especialmente los peruanos, tenemos lo que se necesita para competir al más alto nivel en la UFC. Agradezco el apoyo de todos los que han estado conmigo y estoy enfocado en seguir avanzando”, indicó el representante nacional de peso gallo.

Daniel Marcos es uno de los principales representantes peruanos en la UFC. Crédito: UFC

Cabe mencionar que el enfrentamiento contra Yañez no solo representa un desafío personal para ‘Soncora’, sino también un hito significativo para el deporte de las MMA en Perú y en toda América Latina. Una victoria podría catapultarlo a la élite de su división, consagrándole en los primeros 15 puestos del ranking mundial; por eso todo el país estará atento a su batalla.

En su última presentación, en Louisville, Marcos derrotó categóricamente al estadounidense John Castañeda. El peruano se impuso en ese duelo por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27) y estiró su récord a 16 victorias. Ahora, intentará continuar esa racha positiva.

Daniel Marcos y su sueño de ser el mejor del mundo

Daniel Marcos no sabe lo que es caer derrotado en este complicado trayecto de MMA y eso lo motiva a soñar en grande. El luchador peruano quiere ser el mejor del planeta en su categoría y, por el momento, su camino apunta a una dirección correcta.

“Quiero llegar a ser campeón mundial, tener la correa en mi cintura. También quiero marcar historia llevando la UFC a Perú. Yo he llegado a UFC para hacer historia a nivel mundial, nadie me va a quitar eso de la cabeza, nadie me va a decir que no puedo”, señaló en una entrevista para este medio meses atrás.

Daniel Marcos se refirió a su preparación como luchador de MMA. (Video: Infobae Perú)

De todas formas, ya está dejando el nombre del país en alto y se ha convertido en un ejemplo a seguir para los luchadores que le siguen los pasos. ‘Soncora’, no conforme con ello, dará lo mejor de sí para cumplir su anhelo.

“Es bueno representar al Perú en el alto nivel y demostrar que hay un peruano que quiere ser campeón mundial y que sigue luchando por ser mejor, sigue aprendiendo. Sé que tengo para mucho más, es lo que siento y sé que van a venir mejores mejores cosas. Este es el comienzo de algo grande. Siento que he nacido para esto, para ser campeón mundial. Mi intención es hacer historia para Perú, entonces no me voy a ir hasta que UFC llegue al país y sea campeón mundial”, sentenció.