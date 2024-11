El futuro de Edison Flores tras el bicampeonato con Universitario de Deportes: “Se habla de Melgar como opción”

Edison Flores celebrando un gol con Universitario de Deportes. - Crédito: Liga 1

Edison Flores define su futuro. Después de conseguir un histórico bicampeonato con Universitario de Deportes, precisamente en el año del centenario institucional, su continuidad ha quedado en el aire, porque el Atlas, club dueño de su carta pase, busca ubicarlo en otro equipo mientras la ‘U’ lucha por la renovación del préstamo.

“Se habla de Melgar como una opción importante para que Edison el ‘Orejas’ Flores pueda seguir manteniendo su carrera allá en su país”, informó el periodista Juan Manuel Figueroa de MedioTiempo. Eso sí, todo estará sujeto a la continuidad de un puntual sustancial dentro del plantel: “Depende mucho de lo que suceda con Brian Lozano, jugador uruguayo que no estuvo en este torneo por una complicación de rodillas y es uno de los jugadores que Atlas quiere en la posición -delantera- para este 2025”.

Edison Flores, referente de Universitario de Deportes. - Crédito: Difusión

En el equipo tapatío no contemplan mantener al Orejas en su planificación, dado que cada una de las demarcaciones está completa y la zona ofensiva no es la excepción. De manera que la única posibilidad que se maneja es cederlo nuevamente y todo parece indicar que seguirá en el país, aunque no en el club del que es hincha acérrimo.

Edison Flores termina su préstamo con Universitario y busca nuevo equipo. En Atlas, la situación es un poco compleja, ya que es una posición que los Zorros ya tienen ocupada y tienen la plaza de extranjeros llena. Él no ingresa en planes de los ‘Rojinegros’ de Atlas e intentarán cederlo, ya sea un equipo mexicano o sea de Perú”, sumó Figueroa.

El 'Orejas' convirtió un tanto de tiro libre para el 1-0 de la 'U' en la última fecha del Torneo Apertura. (Video: GOLPERU)

Adiós anticipado

Se dice, o mejor dicho se conoce, que Flores es uno de los últimos baluartes en la historia moderna de Universitario de Deportes. Dos recientes títulos nacionales validan esa teoría. Aun así, hay pocas esperanzas de que extienda esa cosecha de campeonatos en los próximos años por la manera en cómo cerró la consecución del bicampeonato.

“Vine para esto, para gozar. Agradezco a toda la hinchada de la ‘U’ que estuvo con nosotros día a día, más de 80 mil metidos a los estadios. Mira este lindo marco. Solo queda decirle al hincha de la ‘U’ ‘muchas gracias y fue un gusto. En los próximos días pensaré qué hacer”, comunicó a L1MAX.

Edison Flores señalando el escudo de Universitario de Deportes tras anotar un gol en el Monumental. - Crédito: Liga 1

Edison regresó a Ate a inicios de la temporada anterior con la única consigna de hacerse un nombre dentro del plantel sobre la base del esfuerzo y la dedicación. De esa manera, además, logró transformarse en un héroe al aportar una importante cantidad de dianas, pero la más importante llegó en la final contra Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva.

En este reciente periodo no bajó el pie del acelerador y continuó estableciéndose como un futbolista protagónico, un referente en el ataque, para el equipo del entrenador Fabián Bustos. En resumidas cuentas, el Orejas totalizó 10 anotaciones (1 en Copa Libertadores, 6 en Torneo Apertura, y 3 en Torneo Clausura) y 5 asistencias.