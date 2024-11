Paolo Reyna cerca de Universitario: detalles del contrato y condiciones del fichaje ‘crema’

Paolo Reyna será nuevo jugador de Universitario de Deportes.

De a pocos, Universitario de Deportes viene reforzando su plantel de cara al año 2025. Si bien mantendrán la base para la próxima temporada, necesitan un salto de jerarquía para soñar con el tricampeonato y con hacer una buena Copa Libertadores. El sábado 23 de noviembre, se conoció la noticia que Paolo Reyna, jugador que hizo su carrera en primera división únicamente en FBC Melgar, será el nuevo carrilero izquierdo del club.

Junto a César Inga, los ‘cremas’ renovaron por completo ese sector tras las salidas de Nelson Cabanillas y Segundo Portocarrero. Según informó el periodista Gustavo Peralta, el anuncio oficial de la llegada de Paolo Reyna a Universitario de Deportes se hará a inicios de diciembre del 2024. El lateral izquierdo estuvo esperando opciones del extranjero, pero finalmente fue la oferta del equipo ‘crema’ la que terminó por convencerlo. Si bien el acuerdo económico ya está, lo único que falta definir es el tiempo de contrato. La ‘U’ buscaría que firme por tres temporadas, por lo que el círculo del exfutbolista ‘rojinegro’ se encuentra evaluando esta posible opción, ya que la búsqueda por migrar a otro país sigue latente.

Si bien la gran fortaleza de Universitario en el año 2024 fue el hecho de que mantuvo su plantilla del 2023, hubo un sector que estuvo toda la temporada en dudas: el del carrilero izquierdo. El año pasado, Nelson Cabanillas era el titular y dueño del puesto. Pero con la llegada de Fabián Bustos, se confirmó también el fichaje de Portocarrero, jugador ecuatoriano que llegó procedente de Barcelona de Guayaquil. Así, dependiendo del partido, ese lugar de la cancha fue rotando. A veces jugaba el peruano y a veces el ecuatoriano.

Si bien las rotaciones se podían entender como un movimiento estratégico, también se pudo interpretar como que el entrenador argentino no terminaba de confiar en uno o en el otro. Por ello, la decisión fue renovar totalmente esa zona del campo. Paolo Reyna y César Inga son futbolistas que pueden jugar como carrileros o laterales. Así, cumplen con requisito que es notorio en la plantilla de Universitario: jugadores polifuncionales. Asimismo, Fabián Bustos estaría considerando cambiar el sistema de juego para el 2025. De ser así, solo el tiempo confirmará si fue una buena decisión.

Paolo Reyna interesa a Universitario para el 2025.

¿Por qué Nelson Cabanillas no continúa en Universitario?

Si bien no hay confirmación oficial del entorno del jugador o del propio club, fue el periodista César Luis Merlo quien informó la llegada de Nelson Cabanillas a Melgar. Las razón sería que las pretensiones económicas del futbolista no fueron acordes a lo que buscaba pagar la ‘U’. Asimismo, no hubo un pedido de Bustos de retenerlo, por lo que su salida tiene sentido. El jugador formado en el equipo ‘crema’ llega como futbolista libre al club arequipeño, quien busca seguir reforzándose para soñar con hacer una buena Copa Libertadores.

Nelson Cabanillas habló sobre el futuro de su carrera y negó llegada a Alianza Lima.

¿Carlos Zambrano es opción?

Si bien no hay una información exacta sobre una posible llegada de Carlos Zambrano a la ‘U’, aún no se confirma su renovación con Alianza Lima, por ello despierta el interés de los clubes grandes del fútbol peruano. Cuando al ‘León’ le preguntaron si llegaría al rival de toda la vida, respondió lo siguiente: “Mis padres y hermano son hinchas de la ‘U’. Yo soy hincha de Alianza Lima y también le tengo cariño a la Academia Cantolao, pero si es que algún día me toca vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, sería para cumplirle el sueño a mis padres. Ellos son de la ‘U’, pero siempre me gustó llevarles la contra”.

El defensa central le cumpliría el sueño a sus padres. Créditos: Fiorella Retiz