“Igual te lanzaste a la ‘U’”: Jefferson Farfán bromeó a Christofer Gonzáles tras asegurar que está identificado con Sporting Cristal y lo postuló como fichaje para Alianza Lima

'Canchita' señaló que se siente más cómodo con la identidad del club del Rímac que con la de Universitario de Deportes. Jefferson Farfán lo postuló como fichaje para Alianza Lima. (Video: Enfocados)

Christofer Gonzáles estuvo en el ojo de la tormenta luego de su experiencia por Arabia Saudita, ya que al regresar al Perú tenía diferentes opciones para continuar su carrera. Una alternativa era volver a vestir la camiseta de Sporting Cristal; no obstante, finalmente el volante se puso la indumentaria de Universitario de Deportes, hecho que desató polémica y cuestionamientos en su contra. Tiempo después, ‘Canchita’ decidió aclarar cómo se dio esa situación.

En un nuevo capítulo del popular programa ‘Enfocados’, el mediocampista de 32 años fue el nuevo invitado estelar e hizo un repaso de su trayectoria dentro del país y también en el extranjero. Si bien se formó en las categorías menores de la ‘U’ y debutó profesionalmente con este equipo, él se considera hincha de los ‘rimenses’, que lo acogió positivamente en el 2019 y consiguió un título nacional el año siguiente.

“Con Sporting Cristal tengo una historia, es mi hogar, mi bobo. Entre Cristal y Universitario hay diferencias muy marcadas en el tema de la identidad de juego. Siento que para mí la identidad de juego que me representa es la de Cristal, más el juego y la quimba. Es una identidad que me gusta y me acomoda. Me fue bien en el club, hoy en día estoy ahí, en el equipo en el que siempre he querido estar. Estoy feliz, disfrutando tranquilo”, comparó.

Christofer Gonzáles tiene contrato con la institución del Rímac hasta finales del 2026 y espera celebrar más hazañas con los ‘celestes’. Sin embargo, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola le señalaron que todavía tiene una deuda pendiente y lo postularon como fichaje de Alianza Lima. “Has jugado en dos grandes, pero te falta el mejor”, dijeron entre risas.

Christofer Gonzáles jugó en Universitario y Sporting Cristal en este 2024. Crédito: Liga 1

Cabe mencionar que ‘Canchita’ retornó al Perú tras su experiencia en la Liga Profesional Saudí y fichó por Universitario de Deportes, donde solo jugó el Torneo Apertura. Su estadía con los ‘cremas’ fue corta en el presente año y luego tuvo la oportunidad de llegar a Sporting Cristal, donde seguirá permaneciendo de cara a la próxima campaña de la Liga 1.

Christofer Gonzáles rechazó oferta de Alianza Lima y fue bromeado por Farfán

Christofer Gonzáles sí tuvo la posibilidad de vestir los colores de Alianza Lima y, con ello, entraba en una lista selecta de jugadores que representaron a los tres clubes más ganadores del Perú. No obstante, en su momento rechazó la oferta de los ‘íntimos’, por su cariño a Sporting Cristal, según aseguró.

“Fue en el 2020, que estaba Pablo Bengoechea. Ahí me dijeron que había una posibilidad de irme allá (al club de La Victoria), los dirigentes de Cristal me dijeron que había llegado una propuesta, pero al final no la llegamos a aceptar. No eran malos los números que me ofrecieron, pero yo ya me había identificado con Cristal”, indicó ‘Canchita’.

Tras esas palabras, Jefferson Farfán no se quedó callado y se burló del volante, recordándole que a pesar de su hinchaje por los ‘celestes’ aceptó volver a jugar con Universitario en el 2024. “Igual te lanzaste a la ‘U’, no me huevees. Identificado dice y terminó en la ‘U’”, expresó la ‘Foquita’ riéndose junto a Guizasola.

La 'Foquita' no dudó en burlarse de 'Canchita' por su fichaje a Universitario de Deportes a pesar de su hinchaje por los 'rimenses'. (Video: Enfocados)

En ese contexto, Gonzáles decidió explicar cómo se concretó su llegada a la institución ‘crema’ en medio de las festividades por su centenario, lo cual -asegura- no dependía de él. “Si yo vuelvo a Universitario fue porque ya habían hecho el trance entre clubes, entre los dirigentes con el equipo de Arabia. Ya lo tenían todo adelantado, incluso también estaba Alianza en la pelea, pero yo tomé otra decisión. Luego se hizo todo lo posible para regresar a Cristal”, indicó.