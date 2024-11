Pedro García cuestionó titularidad de Paolo Guerrero en el Perú vs Chile por Eliminatorias 2026: “No tiene velocidad”

Hay mucha expectativa por conocer la alineación de la selección peruana para enfrentar a Chile hoy, viernes 15 de noviembre, a las 20:30 horas en el estadio Monumental de Lima, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Jorge Fossati hizo varios cambios en su oncena hasta el último entrenamiento de la ‘blanquirroja’.

Se conoció que el técnico uruguayo usaría a Gianluca Lapadula con Alex Valera como dupla de ataque, pero todo cambió en las últimas horas. Finalmente, decidió poner a Paolo Guerrero por el ‘Bambino’ y mantener al delantero de Universitario de Deportes. Eso generó muchas reacciones y abrió debate en las redes sociales.

El periodista Pedro García se pronunció respecto al cambio que hizo el estratega para asegurar el triunfo ante la ‘roja’ y realizó un duro cuestionamiento. Aseguró que el ‘Depredador’ no tiene mejor presente futbolístico que el atacante del Cagliari y resaltó una estadística que no beneficia al jugador de Alianza Lima: no marca un gol con la ‘bicolor’ desde el 2019.

“Qué cosa le dio la titularidad a Paolo Guerrero sobre Lapadula y Flores, por ejemplo. Primero, comparando continuidades, Lapadula en liga italiana o Guerrero en liga peruana. Dos, actualidad o pasado reciente con la selección; Lapadula por encima de Guerrero. Este dato no puedo no darlo, el último Guerrero oficial es en la final de la Copa América 2019. Entonces, es terrible ese dato estadístico. Muero de ganas de que Paolo haga el gol con el que ganemos, pero no puedo no ver el pasado reciente, y dice que el primer gol oficial fue de penal en el Maracaná en el año 2029 y ahorita va a ser 2025″, disparó el periodista deportivo en la previa del Perú vs Chile.

Paolo Guerrero, como capitán de Perú, en un pasado envite contra Chile, en Santiago. - Crédito: AFP

Además, García puntualizó sobre la debilidad de Guerrero y que podría pasarle factura al ‘equipo de todos’ en el ‘clásico del Pacífico’. Cabe destacar que el delantero de 40 años regresó a la selección peruana después de estar ausente en la jornada anterior por decisión técnica.

“Me sorprende que Guerrero sea titular más allá de la estadística porque me parecería que este partido que se da mucho por el contragolpe, y Chile suele recibir muchos goles de esa manera. Y si la receta para hacerle un gol a Chile es aprovechar el contragolpe con velocidad, ese registro no lo tiene Guerrero, no tiene velocidad”, apuntó el ‘hombre de prensa’.

Todo va quedando listo para el duelo ante Chile por Eliminatorias 2026. (Video: Movistar Deportes)

Paolo Guerrero está en ‘capilla’

El ‘Depredador’ tendrá que jugar con un cuidado especial porque se encuentra en ‘capilla’, es decir si recibe una tarjeta amarilla en el choque con Chile, se perderá el próximo encuentro que será frente Argentina el martes 19 de noviembre a las 19:00 horas en La Bombonera, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Paolo Guerrero no es el único seleccionado que estará al límite ya que hay seis jugadores más que corren el mismo peligro: Luis Advíncula, Jesús Castillo, Wilder Cartagena, Miguel Araujo, Alexander Callens. Todos son piezas claves en el esquema de Jorge Fossati y deberán tomar sus precauciones para no perderse el cotejo con los ‘albicelestes’.

